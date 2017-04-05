Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Ece Seçkin
Nur Yerlitaş
Cem Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Açılır açılmaz alışveriş merkezine gelen sosyetik güzel Alara Koçibey, makyajsız ve rahat haliyle dikkati çekti.
Cep telefonuyla katlar arasında dolaşıp sürekli konuşan Koçibey, daha sonra yürüyüşe çıktı.(Cadde)
Rosie Roff
Burcu Biricik
Ezgi Mola
Hülya Avşar
Tuba Büyüküstün makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncunun bu karesine takipçilerinden yorum yağdı. Büyüküstün takipçilerinden tam not aldı.
Merve Boluğur
Kelly Brook
Meryem Uzerli
Sertab Erener
Nurgül Yeşilçay
Büşra Pekin
Salma Hayek
Kendall Jenner
Kendall Jenner
Cansu Taşkın
Valeria Lukyanova
Kylie Minogue
Işıl Reçber
Jelena Karleusa
Seren Serengil
Ünlü etçi Nusret Gökçe, sunucu Müge Anlı ile yer aldığı fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Anlı'nın makyajsız yer aldığı bu kareye yorum yağdı.
Nazan Öncel
Dilan Çiçek Deniz
Adele
Ayla Çelik
Begüm Kütük
Burcu Esmersoy
Fahriye Evcen
Seda Bakan
Jennifer Lopez
Tülin Şahin
Kylie Jenner
Lily Aldrige
Merve Özbey
Didem Soydan
Bergüzar Korel
Ayça Ayşin Turan
Şebnem Bozoklu
Yeliz Yeşilmen
Lerzan Mutlu
Petek Ertüre
Azra Akın
Sibel Can
Tuğba Özerk
Bülent Ersoy
Ebru Gündeş
Adriana Lima
Nur Bozar
Sıla
İrem Derici
Sibel Tüzün
Emel Müftüoğlu
Yıldız Tilbe
Serenay Sarıkaya
Irina Shayk
Gülşen
Ajda Pekkan
Hande Ataizi
Hadise
Beren Saat
Ebru Polat