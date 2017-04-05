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Ünlü isimlerin makyajsız halleri

04 Kasım 2014 Salı, 11:09:50

  • 1 Ünlü isimlerin makyajsız halleri
    1 | 136

    Ece Seçkin

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300
YORUMLAR 392
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 17:34
    aman yarabbi! şok üstüne şok.
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 12:08
    Korku seansı top 100 IMDB 0.0 Puanla en iyiler :-)
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 00:25
    Nur Yerlitaş makyaj yapsa ne olur yapmasa ne olur
  • Misafir 11 Mart 2017 Cumartesi 21:43
    zaten bir güzel kız gördünmü yüzünde makyaj varsa bir kova su dökeceksin bakalım güzeliğinin yüzde kaçı kalıyor
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 20:26
    bazılarının makyajsız hali o kadar kötü değil
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 14:04
    bazılarının makyajsız hali daha güzel??
  • Misafir 23 Şubat 2017 Perşembe 11:06
    jüri olsanız çok teklif alırsınız tebrikler:)))
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 21:29
    Haberin başlığında ki Salma Hayek makyajsız da olsa güzel yani her haliyle güzel.
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 20:54
    lütfen Hülya avşarı makyazsız bir daha göstermeyin içim dışıma çıktı
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 16:33
    evlenmeye karar vermeden önce kızın yüzünü itfaiye hortumu ile yıkamaya karar verdim
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