Birçok filmde başrol gösteren Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş, akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu 72 yaşında sevenlerine veda etti. Peki Bülent Kayabaş kimdir? İşte Bülent Kayabaş'ın hayat hikayesi...

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Birçok tiyatro ve sinema filminde yer alan Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profestonel oldu. Çılgınlar Kulübü, Buzlar Çözülmeden, Sağlık Olsun ve Tak Tak Takıntı gibi bazı tiyatro oyunlarında oynadı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Bülent Kayabaş'ın rol aldığı filmler sırasıyla şu şekilde:

Bir Baba Hindu - 2016 Görgüsüzler - 1982 İnşaat 2 - 2014 Yapışık Kardeşler - 1981 Fırıldak Ailesi (Sabri) Seslendirme-2013 Bay Alkolü Takdimimdir - 1981 Kasaba - 2009 Şabancık - 1981 Vesaire Vesaire - 2008 Şaşkın Milyoner - 1980 Limon Ağacı - 2008 Devlet Kuşu - 1980 Hemşire Meri - 2008 Zübük - 1980 Yalan Dünya - 2007 Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım - 1980 Hicran Sokağı - 2007 Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979 Çinliler Geliyor - 2006 N'Olacak Şimdi - 1979 Yalancı Yarim - 2006 Sev Beni - 1979 Canın Sağolsun - 2005 Skandal - 1979 Saklambaç - 2005 Biz Böyle Severiz - 1979 Teberik Şanssız - 2005 Dokunma Yanarsın - 1979 Pardon - 2005 Doyumsuzlar - 1979 Tatil Aşkları - 2004 Vur Vur Kaç Kaç - 1979 Mürüvvetsiz Mürüvvet - 2004 Koca Aranıyor - 1979 Halk Düşmanı - 2004 Aşk Bebeği - 1979 Balans ve Manevra - 2004 Yedi Kocalı - 1979 Sultan Makamı - 2003 Sevimli Aşık - 1979 Hababam Sınıfı: Merhaba - 2003 Yatak Hikâyemiz - 1979 Kırık Ayna - 2003 Bir Öpücük Ver Bana - 1979 Tek Celse - 2001 Kara Leke - 1979 Deli Yürek-Boomerang Cehennemi - 2001 Rezalet - 1979 Koltuk Sevdası - 2001 Sevginin Bedeli - 1979 Yaralı Kurt - 2000 Pusu - 1979 Tersine Dünya - 2000 Üşütük - 1978 Filler ve Çimen - 2000 Ne Olacak Şimdi - 1978 Fasulye - 2000 Sormagir Sokağı - 1978 Sen Allahın Bir Lutfusun - 1999 Şeytan Köşeyi Döndü - 1978 Aile Bağları - 1999 Zor Oyunu Bozar - 1978 Kadınlar Kulübü - 1999 Yengen - 1978 Salacak Öyküleri - 1998 Yalnız Kalp - 1978 Unutabilsem - 1998 Sımsıcak - 1978 Hollywood Kaçakları - 1996 Kabadayı Böyle Sever - 1978 Sevda Kondu - 1996 Uçurum - 1978 Süper Yıldız - 1995 Korkak Kahraman - 1978 Ayrı Dünyalar - 1995 Aşkın Sıcaklığı - 1978 Ayrı Dünyalar (2) - 1995 Sıra Sana Gelecek - 1978 Çiçek Taksi - 1995 Hırçın Kız - 1977 İz - 1994 İki Aşk Arasında - 1977 Çapkın Baba - 1990 Yeşilçam Sokağı - 1977 Abuk Sabuk Bir Film - 1990 Hızlı Giden Yorulur - 1977 Şen Sulukule - 1990 Ne Zaman Geleceksin - 1977 Talih Kuşu - 1989 Sen Ve Ben - 1977 Arkadaşım Şeytan - 1988 Hayret 17 - 1975 Küçüksün Yavrum - 1988 Çapkın Kızlar - 1975 Gemileri Yakmak - 1988 Sevimli Frankenstein - 1975 Keklik Ali - 1988 Minik Cadı - 1975 Sevimli Hırsız - 1988 Teşekkür Ederim Büyükanne - 1975 Zamansızlar - 1987 Şaşkın Damat - 1975 İşte Kadın - 1987 Acele Koca Aranıyor - 1975 Son Yüzelli Metre - 1987 Askerin Dönüşü - 1974 Son Urfalı - 1986 Çirkin Dünya - 1974 Tokatçılar - 1986 Erkekler Ağlamaz - 1974 Ava Giden Avlanır - 1986 Ayrı Dünyalar - 1974 Sana Öyle Hasretim Ki - 1985 Bırakın Yaşayalım - 1974 Köfteci Holding - 1985 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - 1974 Para Babası - 1985 Kara Murat Ölüm Emri - 1974 Kızlar Sınıfı Yarışıyor - 1985 Yüz Liraya Evlenilmez - 1974 Bir Akşam Üstü - 1985 Karateciler İstanbul'da - 1974 Assolist - 1985 Yumurcak / Veda - 1974 Sensizliğe Alışacağım - 1985 Yaz Bekarı - 1974 Gazino Bülbülü - 1985 Kısmet - 1974 Fidan - 1984 Sığıntı - 1974 Berduşlar Sosyetede - 1984 Gazi Kadın / Nene Hatun - 1973 Kader - 1984 Umut Dünyası - 1973 Sevginin Bedeli - 1984 Güllü Geliyor Güllü - 1973 Karımı Gördünüz mü? - 1984 Karateci Kız - 1973 Sevdalandım - 1984 Mevlana - 1973 Aptal Kahraman - 1983 Acı Hayat - 1973 Futboliye - 1983 Soyguncular - 1973 Yıkılan Gurur - 1983 Utanç - 1972 Faize Hücum - 1982 Gönül Oyunu (2) - 1972 Nikah Masası - 1982 Asi Gençler - 1972 Arkadaşım - 1982 Kara Leke - 1970 Berduşlar - 1982