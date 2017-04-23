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Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor

23 Nisan 2017 Pazar, 07:24:21

  • 1 Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor
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    Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen emlak zengini çıktı! 

  • 2 Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran usta, son olarak turizmin gözde merkezlerinden Muğla’nın Datça İlçesi’ne bağlı Palamutbükü’nden 10 dönüm arazi satın aldı.

  • 3 Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor
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    DATÇA’NIN EN GÖZDE KOYU

     

    Şen’İN denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.

  • 4 Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor
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    Usta oyuncunun Datça’nın en gözde koylarından Palamutbükü’ndeki arazisinden başka Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde iki binası, Etiler’de ise lüks bir dairesi bulunuyor.

  • 5 Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor
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