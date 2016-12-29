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Işın Karaca dünya evine girdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:13:06 HABERTURK.COM

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    Ünlü şarkıcı Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş ile dünya evine girdi.

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    25 yıldır arkadaş olan ikili dün akşam gerçekleşen rüya gibi bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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    Karaca, daha önce 2 kez nikah masasına oturmuştu.

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