MAGAZİN
Işın Karaca dünya evine girdi
28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:13:06 | Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 15:23:50
HABERTURK.COM
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş ile dünya evine girdi.
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25 yıldır arkadaş olan ikili dün akşam gerçekleşen rüya gibi bir törenle hayatlarını birleştirdi.
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Karaca, daha önce 2 kez nikah masasına oturmuştu.
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Ünlü şarkıcının yakınları düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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NİKAH ŞAHİDİ OLACAKTI
Işın Karaca'nın nikah şahidi olacağını açıklayan tüm hazırlık aşamalarında yanında olan ünlü şarkıcı Deme Akalının düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.
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Demet Akalın, kızı Hira hastalanınca düğüne gidemeyince yerine Cansu Kurtçu nikah şahidi oldu.
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Demet Akalın da Instagram'da fotoğraf paylaştı. İşte o paylaşım ve not;
"Çok mutlu olun, bitanenizle hatta yeni bitaneler yapın! Gülümseyin hep... Hatta hasta olup düğüne gelmeyenlere bile gülümseyin be..."
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