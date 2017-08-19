Inna: Türkler beni ve şarkılarımı seviyor

Ülkemizde sık sık konser veren Romanyalı popçu Inna’yla Antalya’da verdiği konserin ardından geldiği İstanbul’da bir araya geldik. Şarkıları Avrupa müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve çok sayıda Türk hayranı bulunan şarkıcıyla ülkemizde bu kadar çok sevilmesinin nedenini, Türkiye’yle ilgili projelerini ve güzelliğinin şarkılarının önüne geçtiği iddialarını konuştuk. HT Magazin'den Ebru Ayaz'ın röportajı...



Yeni şarkınız ‘Ruleta’yı çıkardınız. Diğer şarkılarınız kadar ilgi göreceğini düşünüyor musunuz?



Şimdilik çok iyi gidiyor ve diğer şarkılarımda olduğu gibi yine Türkiye’de çok başarılı olmasını diliyorum. Şarkılarımın beğenilmesi beni en çok mutlu eden şey.



DJ’ler Mert Hakan ve İlkay Şencan birkaç ay önce çıkardığınız ‘Gimme Gimme’ şarkınıza remiks yaptı. Onları tanıyor musunuz?



Öncelikle şarkıma remiks yaptıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. İşimle ilgili bir şey yapılınca çok mutlu oluyorum. Ayrıca tebrik ediyorum onları bu güzel iş için. Onlarla tanıştım ve çok memnun oldum.



Türkler sizce neden sizi çok seviyor?



Türkler müziğimi ve beni gerçekten çok seviyor. Bu yüzden muhteşem hissediyorum. Yaptığım şarkılar insanları yakalıyor. Ayrıca şarkılarım partiler için çok uygun, dinleyenleri mutlu eden müzikler yapıyorum. Sevilmemin nedenleri bu bence.





Sadece müziklerinizi değil, sizi de çok seviyorlar...



Muhtemelen Türkiye’ye çok sık geldiğim için beni çok seviyorlar. Bir de şarkılarım her yerde çalınıyor ve videolarım da çok fazla izleniyor. Bunların büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.



‘TAKİPÇİLERİMİN YARISI TÜRK’



Buradaki hayranlarınız Türkçe şarkı söylemenizi istiyor. Böyle bir çalışma düşünüyor musunuz?



Şimdilik İngilizce şarkı söylemenin benim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama kim bilebilir belki bir gün Türkçe şarkı da söylerim. Önce nasıl söyleneceğini öğrenmem gerekiyor.



Instagram’da 1.5 milyon takipçiniz var. Bunların ne kadarı Türk sizce?



Tam olarak kaçı Türkiye’den bilmiyorum ama çok fazla sayıda olduğunu düşünüyorum. Çok fazla ülkeden takipçim var ama belki yüzde 50’si Türk’tür. Böyle şeyleri pek düşünmem.



Sosyal medyada bulunan video kliplerinizin altındaki yorumların neredeyse tamamı Türkçe. Hiç ne yazıldığını merak edip çeviri yaptırdığınız oldu mu? İlginç bir yorumla karşılaştınız mı?



Evet çok sayıda Türkçe yorum var, neredeyse tamamı. Bazen ne yazmışlar diye merak edip çeviriyorum ve çok güzel şeyler yazdıklarını görüyorum. Benim hakkımda yazılan her şeyi ilgi çekici ve ilginç buluyorum.



Ünlü model Adriana Lima Türk yazar Metin Hara’yla aşk yaşıyor. Sizin erkek arkadaşınız var mı? Bir Türkle sevgili olma ihtimaliniz nedir?



Adriana Lima’yı tanıyorum ama bir Türk’le beraber olduğunu duymamıştım. Onlar adına mutlu oldum. Erkek arkadaşım var ama Türk değil. Belki bir gün olabilir, şimdilik böyle bir şey yok.



Güzelliğinizin sırrını bizimle paylaşır mısınız?



Özel bir şey yapmıyorum. Her gün makyaj yapmak gibi alışkanlıklarım yok, özel bir yere giderken makyaj yapıyorum. Her gece basit şekilde yüzümü temizliyorum o kadar.



Türk erkekleri sosyal medyada bacaklarınızı çok beğendiklerini yazıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?



Öncelik olarak şarkılarımın beğenilmesi benim için daha önemli. Hem bence şarkılarımı bacaklarımdan daha çok beğeniyorlar. Yazdıkları şeyler için teşekkür ederim.



Türkiye’de bir dizide veya filmde rol almak istiyor musunuz?



Hayır, burada oyuncu olmak gibi bir planım yok. Ben şarkılarımla ilgileniyorum, müzik yapıyorum ama annem hep evde ve Türk dizilerini izliyor. İsimlerini bilmiyorum, ben hiç izlemiyorum ve dizilerle ilgilenmiyorum.



Geçtiğimiz yıllarda ‘Inndia’ adlı şarkınıza İstanbul’da çektiğiniz klip çok beğenilmişti. Yine böyle bir projeniz olacak mı?



Şu anda yeni bir klibim var ama ilerleyen zamanlarda yeniden Türkiye’de bir klip çekmeyi düşünebilirim. Neden olmasın...



Geçtiğimiz hafta Antalya’da konser veren Inna, 40 dakikalık performansı için 10 bin Euro ücret aldı.

Inna