Sarp Levendoğlu: İlk görüşte aşka inanırım

Birce Akalay’la ihanet iddialarının gölgesinde boşanan Sarp Levendoğlu, aşka kapılarını kapatmadı! Yosi Mizrahi ve Aslı Mavitan Balkaş’la başrolü paylaştığı ‘Nereden Nereye’ filmiyle gündemde olan oyuncu, yeni bir ilişkiye yeşil ışık yaktı: “Hayat bu, her şey olabilir. Ama şu an hayatımda kimse yok, kalbim boş. Kafamda bir kriter yok ama ilk görüşte aşka inanıyorum. Bugüne kadar hep öyle denk geldi.”

Akalay ve Levendoğlu’nun 2.5 yıl süren evlilikleri ocak ayında bitmiş, oyuncunun eşini Derya Şensoy’la aldattığı iddia edilmişti.

‘DİŞE DOKUNUR BİR KOMEDİ FİLMİ ÇEKTİK’

Volkan Dönmez’in yönettiği ‘Nereden Nereye’ adlı komedi filmi cuma günü vizyona girdi. Hayallerinin peşinden koşanların hikâyesini komik bir dille anlatan filmde rol alan Sarp Levendoğlu, Yosi Mizrahi ve Aslı Mavitan Balkaş, “Ağzına bir hap atarsın ve baş ağrın geçer ya, ‘Nereden Nereye’ de o kıvamda. Dişe dokunur bir komedi filmi çektik” diyor.

İşte, üçlüyle HT Magazin'den Arif Hür'ün gerçekleştirdiği keyifli sohbet..

YOSİ MİZRAHİ

"SİNEMAMIZIN EN BÜYÜK EKSİĞİ NİTELİKLİ SENARYO"

‘Nereden Nereye’de seyircilerin karşısına nasıl bir karakterle çıkacaksınız?

Barış Savaş adında oldukça naif, kirlenmemiş, popüler bir yapımcıyı oynuyorum. Filmde, popüler bir oyuncu olma hayali kuran Ejder Kalender’le sıkı bir macera yaşayacağız.

Nasıl bir film oldu peki?

Ağzına bir hap atarsın ve baş ağrın geçer ya, ‘Nereden Nereye’ de o kıvamda, rahatlatıcı ve keyifli bir iş oldu. Filmi, hakkını vererek çektiğimizi düşünüyorum. Dişe dokunur bir komedi filmi oldu.

21 yıllık sinema geçmişi olan bir oyuncu olarak Türk sinemasının bugünü hakkında neler söylersiniz?

Sinemamızın tam anlamıyla bir sektör olduğuna inanmıyorum. Hâlâ atölye bazlı çalışılıyor. Sektör olabilmek için kendi kendine yetebilmek gerekir. Sinemamızın en büyük sorunu nitelikli ve özgün senaryo eksikliği. Filmlerin afişlerine ve konularına baktığımızda birbirlerinden esinlendiklerini görebiliriz. Ülkemizde yapımcılar yönetmenlere “Bu filmi kaç kişi izler?” diye soruyor, yurtdışındaysa “Seyirci filmden çıktığında damağında nasıl bir tat kalır?” diye. Bu, sinemamızın durumunu çok iyi özetliyor bence.

‘ANİMATÖRLÜK YAPTIĞIM GÜNLERİ UNUTMADIM’

Son dönemde en çok komedi türünde filmler çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gülmeye ihtiyacımız var, o yüzden bunda bir sıkıntı yok. Ancak yapımcılar daha çok skeç tiplemelere kaçıyor. Durum komedilerine ağırlık verilmeli.

25 yıldır oyunculuk yapıyorsunuz. Maddi anlamda iyi bir birikim elde ettiniz mi?

Korkunç paralar kazanmadım ama bugün oyunculuğu bıraksam açıkta kalmam. Kendi yağımda kavruluyorum. Zaten yer aldığım projelerin hiçbirinde para bazlı düşünmedim. Oyunculuğa başlamadan önce tatil köylerinde animatörlük yaptığım günleri unutmadım. Şimdi aynaya bakıp halime şükrediyorum. Elden ayaktan kesilinceye kadar oyunculuk yapacağım.

‘MOTORLA DÜNYA TURUNA ÇIKACAĞIM’

Geçtiğimiz yıl motosikletle 8 ülke gezdiniz. Bu yıl için planlarınız var mı?

Motor benim için vazgeçilmez bir tutku! Bu yıl İspanya ve Portekiz’e gideceğim. Bir sabah da kalkıp dünya turuna çıkacağım. n

Motosiklet tutkunuz sizi zinde tutuyor olmalı...

Tutmaz mı? 45 yaşındayım. Yaşıtlarıma göre daha dincim. Bunun tek dezavantajı, yapımcıların “Sana baba rolü oynatmak istiyoruz ama yaşlanmıyorsun” demeleri. Vücudumdan para kazanıyorum. Dolayısıyla bu sermayeyi iyi korumak lazım.

SARP LEVENDOĞLU

‘İŞİM SADECE OYUNCULUK, MAYMUNLUK DEĞİL!’

‘Nereden Nereye’ filminde seyirciyi nasıl bir macera bekliyor?

Film, 25 yaşlarında, en büyük hayali oyuncu olmak olan Ejder Kalender’in Bodrum’da bir kablolu TV bayiinde teknik servis elemanı olarak çalışırken Barış Savaş adlı bir yapımcıyla tanıştıktan sonra yaşadığı maceralı süreci konu alıyor. Özellikle oyunculuk hayali kuran gençleri yakalayacak bir iş oldu bence.

‘EGOLU OLURSANIZ HAYAT ZORLAŞIR’

Sizin geçmişte en büyük hayaliniz oyuncu olmak mıydı?

Hayır. Basketbolcu olacağımı zannediyordum ama her şey bir anda değişti. Hâlâ oyunculuk konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama her daim maymun iştahlı olmayıp hayallerinin peşinden koşmak gerekiyor. Hayat kolay değil ama 3 kuruşa da 5 köfte olmaz. Emek vermeden elde edilen başarının kalıcılığı olmaz.

Hırslı bir insan mısınız?

15 yıldır oyunculuk yapıyorum, hiçbir dönem hırslı olmadım. Öyle ödüller almak gibi takıntım da olmadı. Oyunculuk anlamında kendimi tatmin olmuş hissediyorum. Zaten hayatta bütün mesele ödül alabilmekten ziyade iyi insan olabilmek. Egom da yok. Zaten egolu olursanız hayatı zorlaştırırsınız. İstanbul’un her yerinde elimi kolumu sallayarak dolaşabiliyorum. Oyunculuğu çok seviyorum ama oyunculuk yapmanın getirdiği birçok şeyi sevmiyorum

"KENDİMİ GÖSTERMEYİ SEVMİYORUM"

Nedir sevmediğiniz şeyler?

Magazinel olmayı sevmiyorum. Tanımadığım insanların benim hakkında dedikodu yapması, ileri geri konuşması hoşuma gitmiyor. Keşke her şey sette başlayıp sette bitse. Benim işim sadece oyunculuk, maymunluk değil!

Şöhretin bedeli olmamalı mı?

Sokakta yürürken fotoğrafımın çekilmesine, karşılıklı selam alışverişi yapılmasına itirazım yok. Ama çekilen fotoğrafın altında iftira atmak hoş değil. Yapıcı eleştirilere açığım ama magazinde seviye biraz daha yükselmeli. Haberlerin ucu açık olmamalı.

Magazinden uzaklaşmak için mi Datça’ya yerleştiniz?

Datça’da magazin yok, paparazziler yok, çok rahatım. Normal vatandaş gibi sokaklarda takılıyorum. Doğası ve denizi çok güzel. Curcunayı ve sokaklarda kendimi göstermeyi sevmediğim için Datça’dayım.

"KALBİM BOŞ"

Birce Akalay’dan boşandıktan sonra adınız farklı isimlerle anıldı. Yeni bir ilişkiniz var mı?

Şu an hayatımda kimse yok, kalbim boş. Kafamda bir kriter yok ama ilk görüşte aşka inanıyorum. Bugüne kadar hep öyle denk geldi.

‘BİR İNTERNET DİZİSİ YÖNETECEĞİM"

Son dönemde internet dizilerine rağbet var. Sizi bu alanda görecek miyiz?

15 gün sonra çekimlerine başlanacak bir internet dizisinin yönetmenliğini üstleneceğim. 4 kardeşin babalarını hayatta tutma mücadelesini konu alıyor. Yazın seyirciyle buluşacak.

ASLI MAVİTAN BALKAŞ

"HERKES HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMALI"

Uzun yıllar spikerlik yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl ‘Göçebe’ filmiyle oyunculuğa adım attınız. Oyunculuk yapmaya nasıl karar verdiniz?

12 yıl spikerlik yaptıktan sonra oyunculuğa geçişim kardeşim yönetmen Emir Mavitan sayesinde oldu. Çektiği ‘Göçebe’ adlı filmde bana rol vermek istediğini söyledi, ben de kıramadım. Bu sektöre uzak değilim. 20’li yaşlarımda yer aldığım bir ajansta reklam oyunculuğu ve fotomodellik yapıyordum.

Artık yolunuza oyunculukla mı devam edeceksiniz?

Hem oyunculuk hem de spikerlik yapacağım. Pek çok arkadaşım “Keşke daha önce oyunculuğa başlasaydın” dedi. Ben çalışma saatlerindeki düzensizliği bildiğim için hep geri planda kalmayı tercih ettim. Oyunculuk eğitimim de yok ama gözlemlerim ve tecrübeli isimlerden edindiğim bilgilerle yoluma devam edeceğim.

‘Nereden Nereye’ nasıl bir film oldu?

Ben filmde, Barış Savaş’ın eşi Berna Savaş’ı canlandırıyorum. Bir durum komedisi anlatılıyor. Ejder Kalender’in oyuncu olabilmek için verdiği mücadele seyirciyi güldürecek. n Seyirciler, neden bu filmi tercih etmeli? Eğlence dozu yüksek bir film oldu. Seyirciler, gülmek, eğlenmek ve kafa dağıtmak için bu filmi izlemeli. Bir insanın hayallerini gerçekleştirme yolunda verdiği mücadele de dikkat çekici bana kalırsa. Herkes hayallerinin peşinden koşmalı.