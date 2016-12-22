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Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

21 Ekim 2016 Cuma, 15:42:09

  • 1
    1 | 46

    Sahara Ray

  • 2
    2 | 46

    Sahara Ray

  • 3
    3 | 46

    Joanna Krupa

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 Aralık 2016 Çarşamba 10:53
    adam haklı beyler
  • Misafir 05 Aralık 2016 Pazartesi 18:16
    batılı erkekleri enterasan gerçekten. adam karısının çıplak resmini herkesle paylaşıyor, bir adım sonrası ise kadını herkesle paylaşmak olacak. ilki normal gelene ikincisi de normal gelir
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