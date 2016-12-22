Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

21 Ekim 2016 Cuma, 15:42:09 | Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 09:37:37
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Sahara Ray
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Sahara Ray
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Joanna Krupa
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Bella Hadid
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Bella Hadid
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Dünyaca ünlü rock yıldızı Noel Gallagher'in kızı Anais Gallagher, annesinin Instagram'da paylaştığı fotoğraftaki bir detayı fark etti ve yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.
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İngiliz rock grubu Oasis'in üyelerinden Noel Gallagher'in eski eşi Meg Matthews, ünlü bir İtalyan şirketinin ürettiği havlunun reklamını yapmak için çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.
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Ancak fotoğrafın yanına 120 sterlin değerindeki havluları övdüğü bir not da düşen Matthews, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.
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Annesinin fotoğrafının altına yorum yapan 16 yaşındaki model kızı Anais Gallagher, "arkadaki reklamın yarattığı ironi" diyerek karede görülen ekrandaki UNICEF ilanına dikkat çekti. Çünkü ilanda, "3 sterlin bir battaniye almanıza yardımcı olabilir. 'Battaniye' yaz 70007'ye gönder, 3 sterlin bağışla" yazılıydı.
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Genç modelin dikkat çektiği ayrıntı hakkında onlarca yorum gelmesi üzerine Matthews, kendisine yönelik eleştirilere, "Umarım herkes battaniye yazıp mesaj göndererek 3 sterlin veriyordur. Zira epey ilgi çekti" diye yanıt verdi.
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Doutzen Kroes
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Doutzen Kroes
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Doutzen Kroes
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Playboy'un 'Instagram'ın en güzel kadınları' arasında gösterdiği model Abigail Ratchford olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha eklendi. Ratchford paylaştığı bu fotoğrafa "Aç geldiğinde" notunu düştü. Ünlü modelin bu fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Emily Ratajkowski
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Emily Ratajkowski
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Ünlü oyuncu Josh Brolin, karısı Kathryn Boyd'un iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. No Country For Old Men, American Gangster, W., True Grit ve Sicario gibi ünlü filmlerin yıldızı Josh Brolin, çok erkeğin yapmayacağı bir şey yaptı ve karısının seksi iç çamaşırları içinde bir fotoğrafını, Instagram hesabından paylaştı.