‘Liseden Arkadaşlar’ kitabının tanıtımı önceki akşam yapıldı

Senarist Burak Aksak’ın sahibi olduğu Küsurat Yayınları, ‘Düğün Dernek’ ve ‘Çalgı Çengi’ filmlerinin yaratıcısı senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir’in imzasını taşıyan ‘Liseden Arkadaşlar’ romanıyla yayın dünyasına merhaba dedi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, kitabın tanıtımı önceki akşam bir restoranda yapıldı. Organizasyona Ahmet Kural, Murat Cemcir, Necati Akpınar, Büşra Pekin, Ersay Üner, Hande Doğandemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Yakut gibi ünlü isimler katıldı.

Gecede konuşan Aydemir, “Liseden Arkadaşlar insanlara okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik projelerden bir tanesi. Büyük bir edebi iddiası yok ama komik ve eğlenceli” dedi.