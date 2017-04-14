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"Fi" yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

"Fi" dizisi, yayınlanan ilk 3 bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İzleyiciler şimdi de "Fi yeni bölümü ne zaman?" diye merak ediyor. Peki merakla beklenen "Fi 4. bölüm ne zaman?"

14 Nisan 2017 Cuma, 18:47:38 Güncelleme: 19:11:44

Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet GünsürBerrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin rol aldığı "Fi" dizisi, yayınlanan ilk 3 bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İzleyiciler şimdi de "Fi yeni bölümü ne zaman?" diye merak ediyor. Peki merakla beklenen "Fi 4. bölüm ne zaman?"

Fİ 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle PuhuTV üzerinden izleyicilerle buluşan Fi dizisi, ilk 3 bölümüyle izleyicilerle buluşmuş ve yayın hayatına başlamıştı. Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Fi dizisinin 4. 5. ve 6. bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak.

Fİ 4. 5. VE 6. BÖLÜM FRAGMANI

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Duru'nun okul arkadaşı Ceren, Londra'dan geri döner ve gösterinin baş dansçısı seçmeleri Duru ile Ceren arasında yapılır. Can Manay, önemli bir iş toplantısına geç kalınca Sadık ona sinirlenirken bir yandan da Özge'den yardım cevabı beklemektedir.

Duru, en yakın arkadaşı Ceren'e yenilme korkusuyla savaşırken Bilge ise kendisini disipline yollamak ile tehdit eden hocası Can Manay'dan af dilemeye çalışır. Bilge'nin geleceğini kurtarmasının yolu para karşılığı ödev yaptığı bir çocuğa gerçekten ödev yaptırmaktır.

Ceren, Can ile yakınlaşmaya çalışır; Sadık ise Özge'nin neden kendisine dönmediğini öğrenmek istemektedir. Bilge, geceyi ödev yaptırdığı çocuk ile birlikte olarak geçirir. Deniz ise yetenekli bir öğrencisine stüdyo kaydı yapmasında yardım eder.

Ertesi sabah Bilge, yattığı çocuğun sevgilisi tarafından baskına uğrayınca evden sıvışır. Can Manay, gece eve aldığı Ceren'in uyuyakalmasına ve seçmelere geç kalmasına uğraşırken gidip Duru'ya hakkı olanı almasını söyler ve dudağına bir öpücük bırakır.

2. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Deniz ve Duru hala gösteride olanlar yüzünden kavgalıdırlar ve Can Manay ise gazeteci Özge Egeli'nin kendisine yaptığı ziyaretten hoşnutsuzdur. Özge, Can Manay'ın geçmişini ortaya çıkartmaya çalışırken işten kovulmuştur.

Üniversiteye sponsor olan ünlü bir şirket, Deniz'den öğrencileri ile kendi istekleri dışında bir gösteri yapmasını ister ama Deniz şartları kabul etmeyince okul sponsoru kaybeder ve herkesin beklediği yıl sonu gösterisi iptal olur.

Can Manay öğrencisi Bilge'nin para karşılığı ödev yaptığını tespit eder ve onu dekanlığa bildirmekle tehdit eder. Ancak mutluluğu ile ne yapacağının cevabını bulabilirse Bilge, bursunu ve geleceğini kurtarabilecektir. Manay'ın eski bir arkadaşı Sıla çıkagelir ve ikili birlikte olur. İkisi birlikte okulun sponsor sorununa çare ararlar ve Can Manay bu sorunu çözebileceğini söyler.

Can Manay, bir tanıdığı olan Sadık'ın yanına gidip kendisi konuşarak sponsorluğu onaylayıp imzalamasını söyler ve iş hallolur. Bu arada Sadık, Manay'ın kirli geçmişini araştırma konusunda Özge'den yardım ister. Can Manay'ın ise evindeki gizli bir odada kameralar ile yan tarafındaki evi yani Duru'yu izlediği ortaya çıkar.

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