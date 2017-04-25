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"Fi" 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yayınlanan 6 bölümüyle izleyicilerin merakını uyandıran Fi dizisi için yeni bölüm bekleniyor. Peki "Fi" 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

25 Nisan 2017 Salı, 11:03:13 Güncelleme: 11:07:57

Başrollerini Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Büşra Develi'nin paylaştığı ve Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi üçlemesinden esinlenilen Fi dizisi, yayınlanan 6 bölümüyle izleyiciyle buluştu. 6 bölümü izleyen izleyiciler, şimdi de "Fi 7. yeni bölüm ne zaman?" diye merak ediyor. Peki Fi yeni bölümü ne zaman? Fi 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Fİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisi, ilk yayınlandığı günden beri izleyicilerde merak uyandıran bir dizi oldu. İlk üç bölümle izleyiciyle buluşan ve sonrasında 4, 5 ve 6. bölümle de devam eden Fi dizisi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

Fİ DİZİ KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan “Fi-Çi-Pi” üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi’nin yer aldığı, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle sadece puhutv'de.

Fİ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Can, öğrendiği haber üzerine meyhanede eski bir dostunu ziyaret eder. Ama orada kavga çıkartınca Eti'nin yanında bulur kendisini ve Eti ona Duru'nun onun için tehlikeli olduğunu söyler. Özge ise Can'ın müşterilerinden birisi hakkında haberini yapar ve ilk magazin haberini yapmış olur.

Deniz ise Can'ın önerisi üzerine başladığı sanat merkezi projesine başlar ve banka çalışanı eski tanıdığı çıkar. Kaya, insanların hayatlarına müdahele etmesinden dolayı Bilge'yi azarlarken Özge de yeni haberler peşine koşar. Sıla'nın peşine düşer ve Can ile gerçekten neden ayrıldıklarını öğrenir.

Tam haberi yapacakken Sadık onu durdurur. Duru, New York Academy'nin ön elemelerini geçmiş ve davet edilmiştir ama Deniz'in yeni sözleşmesi dolayısıyla beş sene ayrılmamak zorundadır. Daha çok haberin peşinden koşmaya çalışan Özge, Manay'ın doktoru Eti'nin yanına gider ve ona sorular sorar. Daha sonra da onu takip eder ve Can'ın adresini öğrenir.

Fİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter
Ozan Güven Can Manay
Serenay Sarıkaya Duru
Mehmet Günsür Deniz
Berrak Tüzünataç Özge Egeli
Büşra Develi Bilge Görgün
Osman Sonant Sadık
Tülay Günal Eti
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