Seksenler 224. son bölüm fragmanı ve bölüm özeti

Başrollerini Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Özlem Türkad, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga ve İlker Ayrık'ın paylaştığı Seksenler, 224. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Seksenler 224. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI FEHMİ VE RUKİYE'NİN EVİNE GELİYOR

Suat’ın başlattığı yazlık inşaatında tarihi eser bulununca, inşaatın durmasını istemeyen Suat kimselere haber vermeden tarihi eserleri bir süreliğine muhafaza etmek için alır. Tarihi eserleri Çağatay’a veren Suat, onları evde gizlemesini söyler. Çağatay tarihi eserleri evde gizler, ancak Rukiye tarihi eserleri bulur.

Öte yandan tarihi eser kaçakçıları, tarihi eserlerin peşine düşer. Tarihi eser kaçakçıları Fehmi ve Rukiye’nin evine gelince ortalık karışır. Rukiye’nin konserveler için gazoz kapağına ihtiyacı vardır. Ahmet, annesinin ihtiyacı olan gazoz kapaklarını, mahalledeki çocuklarla gazoz kapağı oyunu oynayarak temin etmeye çalışır.

Butik Ali Galatasaray-Ankaragücü maçına gider. Galasaraylı ünlü futbolcu Prekazi’nin attığı top, tribündeki Butik Ali’ye çarpar. Bu değerli topu alan Butik Ali’nin aklına müthiş bir fikir gelir. Bu maça gitmeyi çok isteyen Alper ise, sevgilisinin sürprizi yüzünden operaya gitmek zorunda kalır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kahveci Mesut’un oğluna yurt dışından yabancı çocuk misafir gelecektir. Kahveci Mesut ve ailesi yabancı çocuk misafire Türk misafir perverliğini gösterecek, ülkemizi gezdirecektir. Başta Mesut olmak üzere tüm mahalleyi 23 Nisan heyecanı sarar.

Öte yandan Çağatay, Funda’nın yıllardır konuştuğu yabancı mektup arkadaşını kıskanınca ortalık karışır. Gülden, Ahmet’in eski günlerdeki gibi romantik olmasını istemektedir. Bu konudaki sıkıntısını Yıldız’la paylaşan Gülden, Yıldız’dan önemli taktikler öğrenir.

Ahmet’i zor günler beklemektedir. Annesi hastalananan Şahin’in acilen Almanya’ya gitmesi gerekmektedir. Rukiye ve Elvan da Şahin’le birlikte Almanya’ya gitme planları yapar. Ancak hiç beklenmedik bir sorun tüm planlarını bozar. Nurten, kokuyor diye evde balık kızartmak istememektedir.

Bunun üzerine Seyfi balık alır ve balığı Fehmi’lerin evinde pişirip yemek ister. Bunu öğrenen Fehmi, Seyfi’den kurtulmak için bir plan yapar. Fehmi başarılı olabilecek midir?