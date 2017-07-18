Kanal D'de yayınlanan başrollerini Cem Yiğit Üzümoğlu, Baran Bölükbaşı, Şenay Gürler, Hakan Ummak, Kaan Sevi, Ferit Kaya, Burak Aybastı, Simay Barlas, Özgü Kaya ve Kıvanç Ertüm'ün paylaştığı Adı Efsane 23. yeni bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde eski mahallesine geri taşınan Naz ile Hakan arasında aşk mı doğuyor? İşte Adı Efsane 23. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ADI EFSANE 23. SON BÖLÜMDE SİNAN'IN GELİŞİYLE İŞLER KARIŞIYOR

Reyhan'ın gençlik aşkı ve Naz'ın babası Sinan mahalleye geri döner. Geçmişin sıkıntılarını da beraberinde getirir. Eski defterler mahalledeki hayatları kökünden sarsacak! Reyhan, Sinan'ın mahalleye dönmesini nasıl karşılayacak? Sinan, Naz'ın kendi kızı olduğunu öğrenecek mi?

Hakan, sonunda hak ettiği kadroyu almıştır; fakat, kadroda Kıvanç'ta vardır. Hakan, Kıvan ile yaşadığı kötü olayları unutabilecek mi? Kıvanç, Hakan'ın kadrodan tekrar atılması için eski kötü planlarına geri dönecek mi? İkili geçmişi geride bırakabilecek mi?

Fiko, hayat şartlarının yükselmesi için Ozan'ın iş teklifini kabul etmiştir. Peki, Fiko doğru kararı verdi mi? Fiko ve Ozan'ı yeni işte nasıl bir tehlike bekliyor?

Seyfi’nin borçları yüzünden gelen icra Hakan’ı büyük bir sorumluluğa sürükler. Parasızlık her yerden sıkıştırmaya başlayınca Ali ve Sado da kendilerine iş aramaya başlarlar. Öte yandan Sinan’ın geri dönmesi geçmişin sıkıntılarını su üstüne çıkarırken, tüm dengeleri de değiştirir. Reyhan’ın babadan kalma evine alıcı çıkar. Ancak, bu alıcılar Reyhan’ın başına bela olurlar. Hakan, Ozan ve Fiko duruma müdahale eder; fakat, bu müdahale, işi çok başka bir boyuta sürükler.

ADI EFSANE 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyhan ve Naz'ın gelişi, mahalledeki dengeleri değiştirmeye başlar. Reyhan, Hakan ile yüzleşmeye karar verir. Saklı kalan sırların daha fazla üstünü örtmek istememesi beraberinde yeni olayları getirir.

Hakan, en iyi olabilmek için var gücüyle çalışmaya kararlıdır. Kıvanç, yine karşısına çıkar ve eski hesaplar tekrar gün yüzüne çıkar.

Durmazspor'un çizgileri nettir. Hakan'ı zorlu bir süreç beklemektedir. Basketbol hayalleri suya düşen takımın diğer fertleri ise, hayata tutunmanın yollarını aramaktadır. Ozan'ı ilk seferde geri çeviren Fiko, giderek köşeye sıkışmaktadır. Çiler'in renkli dünyasına şahit olması, ona karanlık bir kapıyı aralatacaktır. Reyhan, sırrının ortaya çıkmasından korkmaktadır. Hayatlarına girecek sürpriz bir isim ise, Reyhan'ı daha da panikletecektir.

ADI EFSANE GENEL HİKAYE

Adı Efsane’de Hakan, Fiko, Sadık ve Ali liseler arası turnuvada şampiyon olmuş bir basketbol takımı olarak Durmazspor isminde yeni kurulan bir kulübün seçmeleri için yola çıkarlar. Ancak Durmazspor takımına içlerinden tek seçilen Hakan olur. Bu, artık onlar için bir yol ayrımıdır. Ali ve Sadık bu yeni durumu daha kolay kabullenirken Fiko’yu karakteri ve yapmak istedikleriyle büyük bir çatışma beklemektedir.

Bu konuda Fiko’yu ve Hakan’ı en çok zorlayacak kişi Ozan olur. Ozan, Hakan’ın teyzesinin oğludur ve bir süre onlarla yaşamak üzere mahalleye gelir. Cezaevinden yeni çıkmıştır ve ufak tefek mahalle mafyası işleri yapmaktadır. Ozan’ın onlara açtığı bu karanlık yol, Fiko’nun en büyük sınavı olacaktır, tabi Hakan’ın da.

17 sene önce mahalleyi terk edip kendisine yeni bir hayat kuran Reyhan, kocasının ölmeden önce iflas etmesi üzerine kızı Naz ile birlikte eski mahallesine geri dönmek zorunda kalır. Reyhan’ın amacı, eski dost ve hasımlarının olduğu bu mahallede, geçmişin gölgesinden kurtulup hayatta kalmaktır.

Adı Efsane’nin yeni sezonunda Hakan, iyi bir sporcu olmak ve var gücüyle çalışıp yükselmek için mücadele ederken, en yakın arkadaşı Fiko madalyonun diğer yüzünde karanlık sularda yüzmeye başlayacaktır. Aynı zamanda Reyhan ve Naz’ın mahalleye gelişi ile eski sırlar gün yüzüne çıkacak ve mahalledeki tüm dengeler alt üst olacaktır.