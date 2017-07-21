Kalp Atışı Eylül Öykü Karayel
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Kalp Atışı'nın başrol oyuncusu Öykü Karayel kimdir?

Kalp Atışı dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel, dizide canlandırdığı Eylül karakteriyle oldukça beğenilen isimlerden. Peki Kalp Atışı'nın başrol oyuncusu Öykü Karayel kimdir?

21 Temmuz 2017 Cuma, 20:24:51 Güncelleme: 20:27:34

SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanmaya başlayan ve ilk 3 bölümüyle hem ekranları hem de sosyal medyayı sallayan Kalp Atışı, büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel ise merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Peki Kalp Atışı'nın Eylül karakteri Öykü Karayel kimdir? İşte detaylar...

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Çemberlitaş Kız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Bir süre boyunca Kenter Tiyatrosu'nda eğitim alan Öykü Karayel, konservatuar öğrencisiyken Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunu için seçmelere katıldı ve 30 kişi arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı.

Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunla ilk profesyonel deneyimini edinen Öykü Karayel, rol aldığı Ayşe rolüyle 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı.

Performansıyla oldukça beğenilen bir oyuncu olan Öykü Karayel, 20 yaşında oyunculuğa başlamıştır ve Kuzey Güney adlı dizide Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır.

Öte yandan Kara Para Aşk dizsiinde 30. bölümde dahil olmuş ve dizide İpek karakterini canlandırmıştır. Öykü Karayel, günümüzde SHOW TV'de yayınlanan Kalp Atışı adlı dizide Eylül karakteriyle başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

Yıl Film Rol Notlar
2011-2013 Kuzey Güney Cemre Çayak Başrol Oyuncusu, televizyon dizisi
2015 Bulantı Aslı Film
2014-2015 Kara Para Aşk İpek Televizyon dizisi
2015 Koyu Sarı : Toz Azra Başrol oyuncusu, film
2016 İşe Yarar Bir Şey Canan Başrol oyuncusu , film
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Dilruba Sultan Televizyon, tarihi kurgu dizi
2017 Kalp Atışı Eylül Erdem Başrol oyuncusu , televizyon dizisi

 

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