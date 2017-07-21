SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanmaya başlayan ve ilk 3 bölümüyle hem ekranları hem de sosyal medyayı sallayan Kalp Atışı, büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel ise merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Peki Kalp Atışı'nın Eylül karakteri Öykü Karayel kimdir? İşte detaylar...

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Çemberlitaş Kız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Bir süre boyunca Kenter Tiyatrosu'nda eğitim alan Öykü Karayel, konservatuar öğrencisiyken Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunu için seçmelere katıldı ve 30 kişi arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı.

Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunla ilk profesyonel deneyimini edinen Öykü Karayel, rol aldığı Ayşe rolüyle 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı.

Performansıyla oldukça beğenilen bir oyuncu olan Öykü Karayel, 20 yaşında oyunculuğa başlamıştır ve Kuzey Güney adlı dizide Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır.

Öte yandan Kara Para Aşk dizsiinde 30. bölümde dahil olmuş ve dizide İpek karakterini canlandırmıştır. Öykü Karayel, günümüzde SHOW TV'de yayınlanan Kalp Atışı adlı dizide Eylül karakteriyle başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

Yıl Film Rol Notlar 2011-2013 Kuzey Güney Cemre Çayak Başrol Oyuncusu, televizyon dizisi 2015 Bulantı Aslı Film 2014-2015 Kara Para Aşk İpek Televizyon dizisi 2015 Koyu Sarı : Toz Azra Başrol oyuncusu, film 2016 İşe Yarar Bir Şey Canan Başrol oyuncusu , film 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Dilruba Sultan Televizyon, tarihi kurgu dizi 2017 Kalp Atışı Eylül Erdem Başrol oyuncusu , televizyon dizisi

Kalp Atışı Eylül kimdir?

kalp atışı

Öykü Karayel kimdir?