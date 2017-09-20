Mahindra & Mahindra Erkunt traktörü satın aldı

Hindistan merkezli traktör üreticisi Mahindra & Mahindra'nın daha önce Hisarlar'ı satın alarak girdiği Türkiye pazarında ikinci büyük satın almasını yapmaya hazırlandığı yönündeki haberi sabah saatlerinde duyurmuştuk .

Dünyanın en büyük 3. traktör firması olan Mahindra & Mahindra (M&M) ülkede İngilizce yayın yapan ekonomi kanalı CNBC TV18'deki habere göre Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından birini bünyesine katmak için son görüşmeleri yaptığı belirtilmiş ancak firmanın adı açıklanmamıştı.

AÇIKLAMAYI BORSAYA YAPTI

Mahindra, resmi açıklamayı ise az önce Hindistan Borsası'na yaptı. Buna göre Mahindra, Erkunt Traktör'ün yüzde 100 hissesini satın aldı. Mahindra'nın satış için 3.44 kur baz alınarak 76 milyon dolar karşılığı 260 milyon Türk Lirası karşılığı ödediği öğrenildi. Satışla ilgili işlemler 30 Kasım'a kadar tamamlanacak.

Hindistan devi borsaya yaptığı bildirimde Erkunt Traktör'ün yüzde 35'ine sahip olduğu; otomotiv, traktör ve iş makinelerine yönelik döküm parçalar üreten Erkunt Sanayi'nin de en az yüzde 80 hissesini satın aldığını belirtti. Mahindra bu işlem için de yine 3.44 kur baz alınarak 41 milyon dolar karşılığı 140 milyon Türk Lirası ödeme yapacak.

Mahindra istediği takdirde hisselerin tamamını 10 milyon dolar ilave bedelle 51 milyon dolar (175 milyon Türk Lirası) ödeyerek satın alabilecek.

Zeynep Erkunt Erdoğan - CEO

TÜRKİYE TRAKTÖR PAZARINDA AVRUPA'NIN LİDERİ

Türkiye, traktör pazarı açısından Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 4. sırada bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara bakıldığında; 2016 yılında yurtiçi traktör pazarının bir önceki yıla göre %5 büyüyerek 70.205 adede yükselerek yeni bir rekor kırmıştı.

17.8 milyar doalr büyüklüğe sahip olan Mahindra Group bünyesindeki M&M geçen yıl 13 milyar dolar ciro yapmıştı. Hindistan firması hâlihazırda Türkiye'de kendi markasıyla da faaliyet göstermekte ve güçlü bir oyuncu konumunda.

ERKUNT TRAKTÖR HAKKINDA

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştı.

Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazarda 3. sıraya gelerek Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olmuştu.

2015 yılında 5 bin 250 adet traktör satan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahip. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımakta.

Geçtiğimiz yıllarda ihracat markası ArmaTrac ile Avrupa'da büyümeyi amaçlayan firma ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirdikten sonra 17 ülkede yer alan bayileri ile yurt dışında da hızla ilerleme kaydetmekte.

Şirketin 2016 yılı cirosu ise 314 milyon TL.

FORD İLE DE İŞBİRLİKLERİ VAR

Mahindra & Mahindra 2019 yılında küresel gelir kalemini ikiye katlayarak 5 milyar dolar seviyesine taşımayı amaçlıyor. Hint firması geçtiğimiz günlerde ilk sürücüsüz traktörünü üretmiş ve Ford ile elektrikli traktör teknolojisi başta olmak üzere ürün ve bilgi bazında işbirliğine gideceğini duyurmuştu.

Uzmanlar, Hisarlar'ın ardından Türkiye'de gerçekleşecek 2. satın almanın bu anlamda katkısının büyük olacağına dikkati çekiyor.

Mahindra & Mahindra geçen yıl Hisarlar'ın % 75'ine 71 milyon TL ödeyerek satın almıştı. Mumbai merkezli dev şirket dünya genelinde 100 ülkede faaliyet gösteriyor ve 200 bin kişi istihdam ediyor.

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