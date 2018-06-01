Adana'da üniversite okuyan 24 yaşındaki Yusuf Özcan'dan 28 Mayıs'tan beri haber alınamıyor. Ailesi Özcan'ı bulmak için yoğun çaba sarf ederken, gencin yakınları gelecek iyi haberi bekliyor.



Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Yusuf Özcan ailesinin yaşadığı Mersin'deki evlerinden 28 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Cüzdanını ve arabasını almayan gençten bir daha haber alınamadı. Ailesi Yusuf Özcan için kayıp başvurusunda bulunurken, henüz bir sonuç çıkmadı.





Pazartesi günü sırt çantasıyla yürürken güvenlik kameralarına yansıyan Özcan'ın en son Adana'da görüldüğü iddia edildi. Çatalan bölgesine giderken görülen Özcan bölgedeki köylerde de aranıyor.



Yakınları Yusuf Özcan'ın bulunması için büyük çaba sarf ederken, ailesi kayıp gençten gelecek iyi haberi bekliyor.

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