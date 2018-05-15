UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın nefesleri kesecek! Fransa'dan Olympique Marsilya ile La Liga'dan Atletico Madrid, fianlde birbirlerinin rakibi olacak. İki takım Avrupa kupalarında üçüncü kez karşı karşıya gelecekler. Atletico Madrid, Avrupa'da 9. finaline hazırlanırken Marsilya'da Avrupa'da 5. kez kupa için mücadele edecek. Dev karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek. İşte nefesleri kesecek Marsilya - Atletico Madrid maçına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...



ATLETICO'NIN EN BÜYÜK EKSİĞİ DIEGO SIMEONE!



Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.





REKABETTE 3. RANDEVU!



Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.



ATLETICO'NIN 9. AVRUPA FİNALİ!



Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak. Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1962'de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek şampiyon oldu. Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963'te Tottenham'a 5-1, 1986'da Dinamo Kiev'e 3-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nin 2010 finalinde Fulham'ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012'de de Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.





Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesecek final maçı, Fransa'da oynanacak. Parc Olympique Lyon Stadı'nda ilk düdük Türkiye saatiyle 21:45'te çalacak. Marsilya - Atletico Madrid maçında hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Marsilya - Atletico Madrid maçını Türkiye'de tivibu SPOR 2 ve TRT SPOR kanalları canlı yayınlayacak.





MARSILYA, AVRUPA'DA 5. KEZ FİNALDE!



Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak. Fransa ekibi, daha önce çıktığı 4 finalden birini kazandı. İlk finaline çıktığı 1991'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 5-3 yenildi. Olympique Marsilya, 1993 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. O dönemki adıyla UEFA Kupası'nda ise iki finale çıkan Marsilya, 1999'da Parma'ya 3-0, 2004'te Valencia'ya 2-0 kaybetti.

Atletico Madrid, Avrupa'da 13. kez Fransa takımlarına karşı mücadele edecek. İspanya ekibi, önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Marsilya ise İspanya ekipleriyle 16. maçına çıkacak. Marsilya, önceki maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İKİ ÜLKE TAKIMLARININ 5. FİNALİ!

İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak. Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu. İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finallerinde Real Madrid, Reims karşısında 1955-1956'da 4-3, 1958-1959'da 2-0 kazanarak kupaya uzandı. Barcelona ise Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ettiği 1996-1997 UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde mutlu sona ulaştı.

824 MİLYON EURO'LUK FİNAL!

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin Euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin Euro.

Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon Euro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon Euro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Atletico Madrid'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Antoine Griezmann 100 milyon Koke 70 milyon Jan Oblak 70 milyon Saul Niguez 70 milyon Diego Costa 60 milyon Diego Godin 35 milyon Stefan Savic 35 milyon Jose Gimenez 35 milyon Lucas Hernandez 30 milyon Vitolo 25 milyon Sime Vrsaljko 25 milyon Kevin Gameiro 20 milyon Angel Correa 20 milyon Thomas Partey 15 milyon Filipe Luis 10 milyon Juanfran 8 milyon Fernando Torres 4 milyon Gabi 3 milyon Axel Werner 1 milyon Sergio Gonzalez 250 bin Rafa Munoz 250 bin Roberto Olabe 150 bin Toplam 636 milyon 650 bin

Olympique Marsilya'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Florian Thauvin 28 milyon Dimitri Payet 22 milyon Morgan Sanson 18 miyon Luiz Gustavo 15 milyon Jordan Amavi 15 milyon Clinton N'Jie 12 milyon Andre Zambo Anguissa 12 milyon Kostas Mitroglou 10 milyon Valere Germain 10 milyon Maxime Lopez 8 milyon Lucas Ocampos 7,5 milyon Adil Rami 7 milyon Gregory Sertic 4 milyon Aymen Abdennour 4 milyon Hiroki Sakai 3,5 milyon Bouna Sarr 3,5 milyon Boubacar Kamara 3,5 milyon Steve Mandanda 2,5 milyon Rolando 1 milyon Henri Bedimo 750 bin Yohann Pele 500 bin Florian Escales 150 bin Toplam 187 milyon 900 bin

KUPAYI EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI!



Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu.



İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 15 takımla finallerde temsil edildi ve 10 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti.

İspanyolların 16'ncı kez finale çıkacağı kupada, Fransızlar 5'inci defa finalde mücadele edecek.

FRANSIZLAR SON DÜZLÜKTE KAYBEDİYOR!;



İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla şampiyonluk için karşılaşacak Marsilya, Fransa ekiplerinin bu organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Finalde yarın sahaya çıkacak Marsilya, 1998-1999'un finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. Marsilya, 2003-2004 finalinde ise İspanya'nın Valencia takımı karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

UEFA Kupası finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:



İspanya: 15 (10 galibiyet/5 mağlubiyet)



İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)



İngiltere: 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet)



Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)



Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)



Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)



Fransa: 4 (4 mağlubiyet)



Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)

İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

İsveç: 2 (2 galibiyet)

Rusya: 2 (2 galibiyet)

Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

Türkiye: 1 (1 galibiyet)

Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)

Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)

MARSİLYA, KONYA'YI DA ELEDİ. İŞTE FRANSIZLARIN FİNAL YOLU



UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla karşılaşacak Fransa ekibi Olympique Marsilya, finale gelene kadar 5 kez yenildi.

Marsilya, Avrupa Ligi'nde yaptığı 18 maçta 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 defa berabere kaldı ve 5 yenilgi yaşadı. Fransa temsilcisi bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde ise 15 gol gördü.

Rudi Garcia teknik direktörlüğünde elemelerde Belçika'dan Oostende ve Slovenya'dan Domzale'yi eleyen Marsilya, I Grubu'nda Türkiye'den Atiker Konyaspor, Avusturya'dan Salzburg, Portekiz'den Vitoria ile mücadele etti.

Grupta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Marsilya, Salzburg'un arkasında ikinci oldu. Son 32 turunda Portekiz'den Braga, son 16 turunda İspanya'dan Athletic Bilbao ve çeyrek finalde Almanya'dan Leipzig'i geçen Marsilya, yarı finalde ise gruptaki rakiplerinden Salzburg'u eleyerek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

EN GOLCÜ OYUNCU GERMAIN

Fransa ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Valere Germain oldu.

Fransız Germain, Avrupa Ligi'nde takımına 7 gol kazandırdı. Marsilya'da Florian Thauvin ve Lucas Ocampos dörder, Dimitri Payet 3, Morgan Sanson 2, Hiroki Sakai, Rolando, Adil Rami, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Clinton Njie birer gol kaydetti. Atiker Konyaspor'dan Wilfried Moke ve Leipzig'den Stefan Ilsanker ise Marsilya ile oynanan maçlarda kendi kalelerine birer gol attı.

FİNALE KADAR YAPTIĞI MAÇLAR

Marsilya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar 3. eleme turu Marsilya-Oostende 4-2, 0-0 Play-off Marsilya-Domzale 1-1, 3-0 I Grubu Marsilya-Atiker Konyaspor 1-0, 1-1 I Grubu Marsilya-Salzburg 0-1, 0-0 I Grubu Marsilya-Vitoria 2-1, 0-1 Son 32 Marsilya-Braga 3-0, 0-1 Son 16 Marsilya-Athletic Bilbao 3-1, 1-2 Çeyrek final Marsilya-Leipzig 0-1, 5-2 Yarı final Marsilya-Salzburg 2-0, 1-2

MARSİLYA'NIN KADROSU!

KALECİ:

No Adı O G 16 Yohann Pele 8 0 30 Steve Mandanda 10 0 40 Florian Escales - -

SAVUNMA:

No Adı O G 2 Hiroki Sakai 14 1 4 Boubacar Kamara 6 0 6 Rolando 12 1 12 Henri Bedimo - - 13 Aymen Abdennour 2 0 18 Jordan Amavi 11 0 23 Adil Rami 17 1

ORTA SAHA:

No Adı O G 5 Lucas Ocampos 16 4 8 Morgan Sanson 16 2 10 Dimitri Payet 13 3 17 Bouna Sarr 14 1 19 Luiz Gustavo 18 0 22 Gregory Sertic 4 0 26 Florian Thauvin 14 4 27 Maxime Lopez 16 1 29 Andre Zambo Anguissa 15 0

FORVET

No Adı O G 11 Kostas Mitroglou 6 0 14 Clinton Njie 12 1 28 Valere Germain 16 7



Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

ATLETICO UEFA'DA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ!



UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, finale gelene kadar 8 maçta sadece bir kez yenildi.

Diego Simeone teknik direktörlüğündeki Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Madrid ekibi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İspanya temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma, Chelsea ve Karabağ'ın olduğu C Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İspanyol ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Son 32 turunda Kopenhag, son 16 turunda Lokomotiv Moskova'yı eleyen Atletico Madrid, çeyrek finalde Sporting Lizbon, yarı finalde de Arsenal'i geçerek finalin yolunu tuttu.

EN GOLCÜ OYUNCU GRIEZMANN

Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Fransız yıldızı Antoine Griezmann oldu.

Griezmann kupada 4 gole imza attı. Saul Niguez 3, Kevin Gamiero, Koke, Diego Costa ve Fernando Torres ikişer, Vitolo ve Angel Correa ise birer kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MAÇLARI



Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar Son 32 Atletico Madrid-Kopenhag 4-1, 1-0 Son 16 Atletico Madrid-Lokomotiv Moskova 5-1, 3-0 Çeyrek final Atletico Madrid-Sporting Lizbon 2-0, 0-1 Yarı final Atletico Madrid-Arsenal 1-1, 1-0

KADROSU:



Atletico Madrid'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



KALECİ:

No Adı O G 13 Jan Oblak 5 0 25 Axel Werner 2 0

SAVUNMA:

No Adı O G 2 Diego Godin 7 0 3 Filipe Luis 2 0 15 Stefan Savic 4 0 16 Sime Vrsaljko 3 0 19 Lucas Hernandez 7 0 20 Juanfran 6 0 24 Jose Maria Gimenez 6 0 29 Sergi 1 0 70 Rafael Munoz 0 0

ORTA SAHA:

No Adı O G 5 Thomas Partey 7 0 6 Koke 8 2 8 Saul Niguez 8 3 11 Angel Correa 8 1 14 Gabi 7 0 23 Vitolo 6 1 30 Roberto Olabe 0 0

FORVET:

No Adı O G 7 Antoine Griezmann 7 4 9 Fernando Torres 6 2 18 Diego Costa 4 2 21 Kevin Gameiro 5 2



Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)



MARSİLYA TARİH YAZMANIN PEŞİNDE!

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

Organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

SEVILLA TARİHE GEÇTİ!

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti.

Kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım konumundaki Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea 1 (İngiltere), Manchester United 1 (İngiltere)

GALATASARAY TARİH YAZDI!

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

ŞAMPİYONLAR VE FİNALİSTLER

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adıyla düzenlenen, Avrupa futbolunun kulüp bazındaki 2 numaralı kupasını kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1 1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 2-0 1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0 1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1 1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1 1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2 1977-78 PSV Eindhoven Bastia 0-0, 3-0 1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0 1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0 1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4 1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0 1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1 1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı) 1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1 1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2 1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1 1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı) 1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3 1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0 1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1 1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0 1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0 1993-94 Inter Casino Salzburg 1-0, 1-0 1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1 1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1 1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı) 1997-98 Inter Lazio 3-0 1998-99 Parma Olympique Marsilya 3-0 1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı) 2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada) 2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2 2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada) 2003-04 Valencia Olympique Marsilya 2-0 2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1 2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0 2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı) 2007-08 Zenit Glasgow Rangers 2-0 2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada) 2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada) 2010-11 Porto Braga 1-0 2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0 2012-13 Chelsea Benfica 2-1 2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı) 2014-15 Sevilla Dnipro 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0

FUAR ŞEHİRLERİ KUPASI

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0 1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1 1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0 1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1 1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0 1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1 1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0 1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2 1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0 1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0 1968-69 Newcastle United U. Dosza 3-0, 2-3 1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0 1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1 (kura)

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu. İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3 ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.



Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.





REKOR EMERY VE TRAPATTONI'DE



Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery iki sezon önce Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.



Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.



İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.



AVRUPA DIŞINDAN SADECE SIMEONE KAZANDI



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.



UEFA KUPASI'NI KAZANAN TEKNİK ADAMLAR



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:

Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı 1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham 1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool 1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord 1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach 1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool 1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus 1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven 1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach 1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt 1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town 1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg 1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht 1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham 1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid 1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid 1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg 1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen 1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli 1990 Dino Zoff İtalya Juventus 1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter 1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax 1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus 1994 Giampiero Marini İtalya Inter 1995 Nevio Scala İtalya Parma 1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih 1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04 1998 Luigi Simoni İtalya Inter 1999 Alberto Malesani İtalya Parma 2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray 2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool 2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord 2003 Jose Mourinho Portekiz Porto 2004 Rafael Benitez İspanya Valencia 2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova 2006 Juande Ramos İspanya Sevilla 2007 Juande Ramos İspanya Sevilla 2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit 2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk 2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid 2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto 2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid 2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea 2014 Unai Emery İspanya Sevilla 2015 Unai Emery İspanya Sevilla 2016 Unai Emery İspanya Sevilla 2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United

PARK OLYMPIQUE LYONNAIS