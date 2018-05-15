UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın nefesleri kesecek! Fransa'dan Olympique Marsilya ile La Liga'dan Atletico Madrid, fianlde birbirlerinin rakibi olacak. İki takım Avrupa kupalarında üçüncü kez karşı karşıya gelecekler. Atletico Madrid, Avrupa'da 9. finaline hazırlanırken Marsilya'da Avrupa'da 5. kez kupa için mücadele edecek. Dev karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek. İşte nefesleri kesecek Marsilya - Atletico Madrid maçına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...
ATLETICO'NIN EN BÜYÜK EKSİĞİ DIEGO SIMEONE!
Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.
REKABETTE 3. RANDEVU!
Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.
ATLETICO'NIN 9. AVRUPA FİNALİ!
Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak. Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1962'de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek şampiyon oldu. Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963'te Tottenham'a 5-1, 1986'da Dinamo Kiev'e 3-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nin 2010 finalinde Fulham'ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012'de de Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.
MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesecek final maçı, Fransa'da oynanacak. Parc Olympique Lyon Stadı'nda ilk düdük Türkiye saatiyle 21:45'te çalacak. Marsilya - Atletico Madrid maçında hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Marsilya - Atletico Madrid maçını Türkiye'de tivibu SPOR 2 ve TRT SPOR kanalları canlı yayınlayacak.
MARSILYA, AVRUPA'DA 5. KEZ FİNALDE!
Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak. Fransa ekibi, daha önce çıktığı 4 finalden birini kazandı. İlk finaline çıktığı 1991'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 5-3 yenildi. Olympique Marsilya, 1993 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. O dönemki adıyla UEFA Kupası'nda ise iki finale çıkan Marsilya, 1999'da Parma'ya 3-0, 2004'te Valencia'ya 2-0 kaybetti.
İKİ ÜLKE TAKIMLARININ 5. FİNALİ!
İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak. Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu. İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finallerinde Real Madrid, Reims karşısında 1955-1956'da 4-3, 1958-1959'da 2-0 kazanarak kupaya uzandı. Barcelona ise Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ettiği 1996-1997 UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde mutlu sona ulaştı.
824 MİLYON EURO'LUK FİNAL!
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin Euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin Euro.
Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon Euro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon Euro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.
Atletico Madrid'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Antoine Griezmann
|100 milyon
|Koke
|70 milyon
|Jan Oblak
|70 milyon
|Saul Niguez
|70 milyon
|Diego Costa
|60 milyon
|Diego Godin
|35 milyon
|Stefan Savic
|35 milyon
|Jose Gimenez
|35 milyon
|Lucas Hernandez
|30 milyon
|Vitolo
|25 milyon
|Sime Vrsaljko
|25 milyon
|Kevin Gameiro
|20 milyon
|Angel Correa
|20 milyon
|Thomas Partey
|15 milyon
|Filipe Luis
|10 milyon
|Juanfran
|8 milyon
|Fernando Torres
|4 milyon
|Gabi
|3 milyon
|Axel Werner
|1 milyon
|Sergio Gonzalez
|250 bin
|Rafa Munoz
|250 bin
|Roberto Olabe
|150 bin
|Toplam
|636 milyon 650 bin
Olympique Marsilya'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Florian Thauvin
|28 milyon
|Dimitri Payet
|22 milyon
|Morgan Sanson
|18 miyon
|Luiz Gustavo
|15 milyon
|Jordan Amavi
|15 milyon
|Clinton N'Jie
|12 milyon
|Andre Zambo Anguissa
|12 milyon
|Kostas Mitroglou
|10 milyon
|Valere Germain
|10 milyon
|Maxime Lopez
|8 milyon
|Lucas Ocampos
|7,5 milyon
|Adil Rami
|7 milyon
|Gregory Sertic
|4 milyon
|Aymen Abdennour
|4 milyon
|Hiroki Sakai
|3,5 milyon
|Bouna Sarr
|3,5 milyon
|Boubacar Kamara
|3,5 milyon
|Steve Mandanda
|2,5 milyon
|Rolando
|1 milyon
|Henri Bedimo
|750 bin
|Yohann Pele
|500 bin
|Florian Escales
|150 bin
|Toplam
|187 milyon 900 bin
KUPAYI EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI!
Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu.
İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 15 takımla finallerde temsil edildi ve 10 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.
İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti.
İspanyolların 16'ncı kez finale çıkacağı kupada, Fransızlar 5'inci defa finalde mücadele edecek.
FRANSIZLAR SON DÜZLÜKTE KAYBEDİYOR!;
İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla şampiyonluk için karşılaşacak Marsilya, Fransa ekiplerinin bu organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.
İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.
Finalde yarın sahaya çıkacak Marsilya, 1998-1999'un finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. Marsilya, 2003-2004 finalinde ise İspanya'nın Valencia takımı karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI
UEFA Kupası finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:
İspanya: 15 (10 galibiyet/5 mağlubiyet)
İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)
İngiltere: 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet)
Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)
Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)
Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)
Fransa: 4 (4 mağlubiyet)
Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)
İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)
İsveç: 2 (2 galibiyet)
Rusya: 2 (2 galibiyet)
Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)
Türkiye: 1 (1 galibiyet)
Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)
Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)
Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)
MARSİLYA, KONYA'YI DA ELEDİ. İŞTE FRANSIZLARIN FİNAL YOLU
UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla karşılaşacak Fransa ekibi Olympique Marsilya, finale gelene kadar 5 kez yenildi.
Marsilya, Avrupa Ligi'nde yaptığı 18 maçta 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 defa berabere kaldı ve 5 yenilgi yaşadı. Fransa temsilcisi bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde ise 15 gol gördü.
Rudi Garcia teknik direktörlüğünde elemelerde Belçika'dan Oostende ve Slovenya'dan Domzale'yi eleyen Marsilya, I Grubu'nda Türkiye'den Atiker Konyaspor, Avusturya'dan Salzburg, Portekiz'den Vitoria ile mücadele etti.
Grupta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Marsilya, Salzburg'un arkasında ikinci oldu. Son 32 turunda Portekiz'den Braga, son 16 turunda İspanya'dan Athletic Bilbao ve çeyrek finalde Almanya'dan Leipzig'i geçen Marsilya, yarı finalde ise gruptaki rakiplerinden Salzburg'u eleyerek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
EN GOLCÜ OYUNCU GERMAIN
Fransa ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Valere Germain oldu.
Fransız Germain, Avrupa Ligi'nde takımına 7 gol kazandırdı. Marsilya'da Florian Thauvin ve Lucas Ocampos dörder, Dimitri Payet 3, Morgan Sanson 2, Hiroki Sakai, Rolando, Adil Rami, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Clinton Njie birer gol kaydetti. Atiker Konyaspor'dan Wilfried Moke ve Leipzig'den Stefan Ilsanker ise Marsilya ile oynanan maçlarda kendi kalelerine birer gol attı.
FİNALE KADAR YAPTIĞI MAÇLAR
Marsilya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tur
|Maç
|Sonuçlar
|3. eleme turu
|Marsilya-Oostende
|4-2, 0-0
|Play-off
|Marsilya-Domzale
|1-1, 3-0
|I Grubu
|Marsilya-Atiker Konyaspor
|1-0, 1-1
|I Grubu
|Marsilya-Salzburg
|0-1, 0-0
|I Grubu
|Marsilya-Vitoria
|2-1, 0-1
|Son 32
|Marsilya-Braga
|3-0, 0-1
|Son 16
|Marsilya-Athletic Bilbao
|3-1, 1-2
|Çeyrek final
|Marsilya-Leipzig
|0-1, 5-2
|Yarı final
|Marsilya-Salzburg
|2-0, 1-2
MARSİLYA'NIN KADROSU!
KALECİ:
|No
|Adı
|O
|G
|16
|Yohann Pele
|8
|0
|30
|Steve Mandanda
|10
|0
|40
|Florian Escales
|-
|-
SAVUNMA:
|No
|Adı
|O
|G
|2
|Hiroki Sakai
|14
|1
|4
|Boubacar Kamara
|6
|0
|6
|Rolando
|12
|1
|12
|Henri Bedimo
|-
|-
|13
|Aymen Abdennour
|2
|0
|18
|Jordan Amavi
|11
|0
|23
|Adil Rami
|17
|1
ORTA SAHA:
|No
|Adı
|O
|G
|5
|Lucas Ocampos
|16
|4
|8
|Morgan Sanson
|16
|2
|10
|Dimitri Payet
|13
|3
|17
|Bouna Sarr
|14
|1
|19
|Luiz Gustavo
|18
|0
|22
|Gregory Sertic
|4
|0
|26
|Florian Thauvin
|14
|4
|27
|Maxime Lopez
|16
|1
|29
|Andre Zambo Anguissa
|15
|0
FORVET
|No
|Adı
|O
|G
|11
|Kostas Mitroglou
|6
|0
|14
|Clinton Njie
|12
|1
|28
|Valere Germain
|16
|7
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)
ATLETICO UEFA'DA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ!
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, finale gelene kadar 8 maçta sadece bir kez yenildi.
Diego Simeone teknik direktörlüğündeki Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Madrid ekibi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İspanya temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma, Chelsea ve Karabağ'ın olduğu C Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İspanyol ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Son 32 turunda Kopenhag, son 16 turunda Lokomotiv Moskova'yı eleyen Atletico Madrid, çeyrek finalde Sporting Lizbon, yarı finalde de Arsenal'i geçerek finalin yolunu tuttu.
EN GOLCÜ OYUNCU GRIEZMANN
Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Fransız yıldızı Antoine Griezmann oldu.
Griezmann kupada 4 gole imza attı. Saul Niguez 3, Kevin Gamiero, Koke, Diego Costa ve Fernando Torres ikişer, Vitolo ve Angel Correa ise birer kez rakip fileleri havalandırdı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MAÇLARI
Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tur
|Maç
|Sonuçlar
|Son 32
|Atletico Madrid-Kopenhag
|4-1, 1-0
|Son 16
|Atletico Madrid-Lokomotiv Moskova
|5-1, 3-0
|Çeyrek final
|Atletico Madrid-Sporting Lizbon
|2-0, 0-1
|Yarı final
|Atletico Madrid-Arsenal
|1-1, 1-0
KADROSU:
Atletico Madrid'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİ:
|No
|Adı
|O
|G
|13
|Jan Oblak
|5
|0
|25
|Axel Werner
|2
|
0
SAVUNMA:
|No
|Adı
|O
|G
|2
|Diego Godin
|7
|0
|3
|Filipe Luis
|2
|0
|15
|Stefan Savic
|4
|0
|16
|Sime Vrsaljko
|3
|0
|19
|Lucas Hernandez
|7
|0
|20
|Juanfran
|6
|0
|24
|Jose Maria Gimenez
|6
|0
|29
|Sergi
|1
|0
|70
|Rafael Munoz
|0
|0
ORTA SAHA:
|No
|Adı
|O
|G
|5
|Thomas Partey
|7
|0
|6
|Koke
|8
|2
|8
|Saul Niguez
|8
|3
|11
|Angel Correa
|8
|1
|14
|Gabi
|7
|0
|23
|Vitolo
|6
|1
|30
|Roberto Olabe
|0
|0
FORVET:
|No
|Adı
|O
|G
|7
|Antoine Griezmann
|7
|4
|9
|Fernando Torres
|6
|2
|18
|Diego Costa
|4
|2
|21
|Kevin Gameiro
|5
|2
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)
MARSİLYA TARİH YAZMANIN PEŞİNDE!
Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.
Organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.
SEVILLA TARİHE GEÇTİ!
Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti.
Kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım konumundaki Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.
Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:
Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea 1 (İngiltere), Manchester United 1 (İngiltere)
GALATASARAY TARİH YAZDI!
UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.
ŞAMPİYONLAR VE FİNALİSTLER
1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adıyla düzenlenen, Avrupa futbolunun kulüp bazındaki 2 numaralı kupasını kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|1971-72
|Tottenham
|Wolverhampton
|2-1, 1-1
|1972-73
|Liverpool
|B. Mönchengladbach
|3-0, 2-0
|1973-74
|Feyenoord
|Tottenham
|2-2, 2-0
|1974-75
|B. Mönchengladbach
|Twente
|0-0, 5-1
|1975-76
|Liverpool
|Club Brugge
|3-2, 1-1
|1976-77
|Juventus
|Athletic Bilbao
|1-0, 1-2
|1977-78
|PSV Eindhoven
|Bastia
|0-0, 3-0
|1978-79
|B. Mönchengladbach
|Kızılyıldız
|1-1, 1-0
|1979-80
|Eintracht Frankfurt
|B. Mönchengladbach
|2-3, 1-0
|1980-81
|Ipswich Town
|AZ Alkmaar
|3-0, 2-4
|1981-82
|Göteborg
|Hamburg
|1-0, 3-0
|1982-83
|Anderlecht
|Benfica
|1-0, 1-1
|1983-84
|Tottenham
|Anderlecht
|1-1, 1-1 (4-3 penaltı)
|1984-85
|Real Madrid
|Videoton
|3-0, 0-1
|1985-86
|Real Madrid
|Köln
|5-1, 0-2
|1986-87
|Göteborg
|Dundee United
|1-0, 1-1
|1987-88
|Bayer Leverkusen
|Espanyol
|0-3, 3-0 (3-2 penaltı)
|1988-89
|Napoli
|Stuttgart
|2-1, 3-3
|1989-90
|Juventus
|Fiorentina
|3-1, 0-0
|1990-91
|Inter
|Roma
|2-0, 0-1
|1991-92
|Ajax
|Torino
|2-2, 0-0
|1992-93
|Juventus
|Borussia Dortmund
|3-1, 3-0
|1993-94
|Inter
|Casino Salzburg
|1-0, 1-0
|1994-95
|Parma
|Juventus
|1-0, 1-1
|1995-96
|Bayern Münih
|Bordeaux
|2-0, 3-1
|1996-97
|Schalke 04
|Inter
|1-0, 0-1 (4-1 penaltı)
|1997-98
|Inter
|Lazio
|3-0
|1998-99
|Parma
|Olympique Marsilya
|3-0
|1999-00
|Galatasaray
|Arsenal
|0-0 (4-1 penaltı)
|2000-01
|Liverpool
|Alaves
|5-4 (uzatmada)
|2001-02
|Feyenoord
|Borussia Dortmund
|3-2
|2002-03
|Porto
|Celtic
|3-2 (uzatmada)
|2003-04
|Valencia
|Olympique Marsilya
|2-0
|2004-05
|CSKA Moskova
|Sporting Lizbon
|3-1
|2005-06
|Sevilla
|Middlesbrough
|4-0
|2006-07
|Sevilla
|Espanyol
|2-2 (3-1 penaltı)
|2007-08
|Zenit
|Glasgow Rangers
|2-0
|2008-09
|Shakhtar Donetsk
|Werder Bremen
|2-1 (uzatmada)
|2009-10
|Atletico Madrid
|Fulham
|2-1 (uzatmada)
|2010-11
|Porto
|Braga
|1-0
|2011-12
|Atletico Madrid
|Athletic Bilbao
|3-0
|2012-13
|Chelsea
|Benfica
|2-1
|2013-14
|Sevilla
|Benfica
|0-0 (4-2 penaltı)
|2014-15
|Sevilla
|Dnipro
|3-2
|2015-16
|Sevilla
|Liverpool
|3-1
|2016-17
|Manchester United
|Ajax
|2-0
FUAR ŞEHİRLERİ KUPASI
1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|1955-58
|Barcelona Karması
|Londra Karması
|2-2, 6-0
|1958-60
|Barcelona Karması
|Birmingham
|0-0, 4-1
|1960-61
|Roma
|Birmingham
|2-2, 2-0
|1961-62
|Valencia
|Barcelona
|6-2, 1-1
|1962-63
|Valencia
|Dinamo Zagreb
|1-2, 2-0
|1963-64
|Real Zaragoza
|Valencia
|2-1
|1964-65
|Ferencvaros
|Juventus
|1-0
|1965-66
|Barcelona
|Real Zaragoza
|0-1, 4-2
|1966-67
|Dinamo Zagreb
|Leeds United
|2-0, 0-0
|1967-68
|Leeds United
|Ferencvaros
|1-0, 0-0
|1968-69
|Newcastle United
|U. Dosza
|3-0, 2-3
|1969-70
|Arsenal
|Anderlecht
|1-3, 3-0
|1970-71
|Leeds United
|Juventus
|2-2, 1-1 (kura)
Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu. İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3 ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.
REKOR EMERY VE TRAPATTONI'DE
Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.
Emery iki sezon önce Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.
Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.
İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
AVRUPA DIŞINDAN SADECE SIMEONE KAZANDI
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.
Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.
UEFA KUPASI'NI KAZANAN TEKNİK ADAMLAR
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:
|Yıl
|Teknik direktör
|Ülkesi
|Takımı
|1972
|Bill Nicholson
|İngiltere
|Tottenham
|1973
|Bill Shankly
|İskoçya
|Liverpool
|1974
|Wiel Coerver
|Hollanda
|Feyenoord
|1975
|Hennes Weisweiler
|Almanya
|B. Mönchengladbach
|1976
|Bob Paisley
|İngiltere
|Liverpool
|1977
|Giovanni Trapattoni
|İtalya
|Juventus
|1978
|Kees Rijvers
|Hollanda
|PSV Eindhoven
|1979
|Udo Lattek
|Almanya
|B. Mönchengladbach
|1980
|Freidel Rausch
|Almanya
|Eintracht Frankfurt
|1981
|Bobby Robson
|İngiltere
|Ipswich Town
|1982
|Sven Goran Eriksson
|İsveç
|Göteborg
|1983
|Paul van Himst
|Belçika
|Anderlecht
|1984
|Keith Burkinshaw
|İngiltere
|Tottenham
|1985
|Luis Malowny
|İspanya
|Real Madrid
|1986
|Luis Malowny
|İspanya
|Real Madrid
|1987
|Gunder Bengtsson
|İsveç
|Göteborg
|1988
|Erich Ribbeck
|Almanya
|Bayer Leverkusen
|1989
|Ottavio Bianchi
|İtalya
|Napoli
|1990
|Dino Zoff
|İtalya
|Juventus
|1991
|Giovanni Trapattoni
|İtalya
|Inter
|1992
|Louis van Gaal
|Hollanda
|Ajax
|1993
|Giovanni Trapattoni
|İtalya
|Juventus
|1994
|Giampiero Marini
|İtalya
|Inter
|1995
|Nevio Scala
|İtalya
|Parma
|1996
|Franz Beckanbauer
|Almanya
|Bayern Münih
|1997
|Huub Stevens
|Hollanda
|Schalke 04
|1998
|Luigi Simoni
|İtalya
|Inter
|1999
|Alberto Malesani
|İtalya
|Parma
|2000
|Fatih Terim
|Türkiye
|Galatasaray
|2001
|Gerard Houllier
|Fransa
|Liverpool
|2002
|Bert van Marwijk
|Hollanda
|Feyenoord
|2003
|Jose Mourinho
|Portekiz
|Porto
|2004
|Rafael Benitez
|İspanya
|Valencia
|2005
|Valeriy Gazzaev
|Rusya
|CSKA Moskova
|2006
|Juande Ramos
|İspanya
|Sevilla
|2007
|Juande Ramos
|İspanya
|Sevilla
|2008
|Dick Advocaat
|Hollanda
|Zenit
|2009
|Mircea Lucescu
|Romanya
|Shakhtar Donetsk
|2010
|Sanchez Flores
|İspanya
|Atletico Madrid
|2011
|Andre Villas Boas
|Portekiz
|Porto
|2012
|Diego Simeone
|Arjantin
|Atletico Madrid
|2013
|Rafael Benitez
|İspanya
|Chelsea
|2014
|Unai Emery
|İspanya
|Sevilla
|2015
|Unai Emery
|İspanya
|Sevilla
|2016
|Unai Emery
|İspanya
|Sevilla
|2017
|Jose Mourinho
|Portekiz
|Manchester United
PARK OLYMPIQUE LYONNAIS
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.