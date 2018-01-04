ABD’de görülen davada, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla’yı “kara para aklama” ithamından suçsuz buldu. New York’ta görülen ve tutuklu Reza Zarrab’ın “tanık” olarak ifade verdiği Atilla davasında, jüri kararını açıkladı. Buna göre Atilla, kendisine atfedilen “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek”, “ABD’yi aldatma suçuna iştirak etmek”, “ ABD bankalarını dolandırmak”, “ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek”, “kara para aklama suçuna iştirak etmek”ten suçlu bulundu. Atilla, “kara para aklamak” suçlamasından ise suçsuz bulundu.

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oybirliğiyle alınan kararın ardından, Yargıç Richard Berman’ın 11 Nisan’da duruşma yaparak Atilla’nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

EŞİ AĞLADI

Davanın esastan görülmesi süreci 22 Kasım’da başlamış, karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak’ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmişti.

Gazete Haberürk'ün haberine göre davada jüri müzakerelerine devam edilirken, duruşma salonunun ilk sırasında Atilla’nın eşi Burçin Atilla da hazır bulundu. Atilla’nın salona gelişinde eşiyle arasında duygusal anlar yaşandı. Eşiyle ilgili jüri kararının açıklanmasının ardından ise Burçin Atilla’nın gözyaşlarına hâkim olamadığı gözlendi.

SAVCIDAN AÇIKLAMA

New York Güney Bölge Savcısı Joon H. Kim, kararın ardından yazılı bir açıklama yaptı, şu ifadeleri kullandı: “Tam, adil ve açık bir yargılamanın ardından jüri Halkbank yöneticisi Atilla’yı suçlu bulmuştur. Yabancı bankaların iki seçeneği vardır: Ya ABD yasalarını delerek İran’ın veya başka yaptırım uygulanan ülkelerin petrol paralarını almasına yardımcı olursunuz ya da ABD Doları ile işlem yapan uluslararası bankacılık sisteminin bir parçası olursunuz. İkisini birden yapamazsınız. Atilla’nın yaptığı gibi ABD hazinesine sahte belgelerle yalan söyleyip İran’ın petrol parasını yasadışı yollarla bu ülkeye yardım ederseniz sonuçlarına katlanmak zorundasınız.”

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SERDAR TURGUT YAZDI: SUÇSUZ BİR İNSANI HARCADILAR,

JÜRİ KARAR VERDİ VE... EŞİN YIKILDIĞI AN

- JÜRİ bir karara vardığı haberini hâkime ilettikten sonra Hakan Atilla, salona alınırken, kocasını daha iyi görmek ve belki de bir çift laf etmek için kapıya yakın üçüncü sırada oturmakta olan karısı Burçin Hanım’a dudağından eliyle bir öpücük yolladı.

- Sabah aylar sonra ilk kez görüştüğü zaman Burçin Atilla çok haklı olarak kendini tutamadı, sinirleri boşaldı. Kararı beklerken adliyenin kafeteryasında “Merhaba” demek için elini sıktığımda titremekte olduğunu hissettim.

- Bu, aynı zamanda artık iyi bir gazeteci olamayacağımı da anladığım andı. Gençken kamusal alanda çok bilmiş bir şekilde dolaşırken insanların özel alanlarına daha rahat girmeyi bir hak zannediyordum. Ama bu defa son derece tedirgin ve endişeli olan Burçin Hanım’ı gereksiz soruyla rahatsız etmeye girişemedim.

- Sonra çağırdılar bizi ve hep birlikte salona girdik.

- Atilla, öpücüğünü yolladıktan sonra yerinde ayakta beklemeye başladı. Bembeyazdı yüzü, anladığım kadarıyla içi katılaşmış durumda artık gözyaşı bile dökemiyordu.

- Karar okunurken de hislerini açığa vuramadı. Karısı ise başını ellerinin arasına aldı ve öylece kaldı.

- Uzun süre çıkamadı o durumdan. Oradan kocasıyla birlikte çıkma umudu, jüri sözcüsü kadının ağzından çıkan bir “Suçlu” kelimesiyle yıkılıp gitmişti.

- Ben bu yazıyı, konuyu Habertürk TV’de anlattıktan sonra mahkeme salonunun dışında yazıyorum.

- İçim tükenmiş gibi bunca yıllık tecrübeme rağmen davada gördüğüm insani trajediler bende kalıcı bir iz bıraktı, bunu hissediyorum.

- Bu salonu yine görmek istemiyorum ama bunun da gerçekleşmeyeceğini hissediyorum. Çünkü hep söylediğim gibi. Bu dava ABD’nin Türkiye’ye yönelik bir açılış davasıydı. Ve bu amaçları uğruna hemen herkesin suçsuz olduğuna inandığı bir insanı harcamaktan da kaçınmadılar.

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