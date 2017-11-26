Mermer kestiği makineden fırlayan parçalar öldürdü

Yeşilova'ya bağlı Başkuyu köyündeki mermer ocağında çalışan Mehmet Karaköse, dün gece mermer bloğu keserken, mermer kesme makinesinden fırlayan bilyeler vücuduna isabet etti.

DHA'nın haberine göre; Karaköse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karaköse'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra toprağa verilmek üzere Malatya'ya götürüldü.

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