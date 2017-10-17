Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı

Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralıların olduğu belirtiliyor. Valilik'ten yapılan açıklamada, polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı'nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



12 POLİS YARALANDI

Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi. Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.





Mersin'de polis servisine bombalı saldırı! Olay yerinden ilk kareler

















Mersin'de polis servisine bombalı saldırı! Olay yerinden ilk kareler

ÇÖP KONTEYNERİNE KONULAN BOMBA PATLATILDI

İHA'nın geçtiği bilgiye göre; Merkez Yenişehir ilçesi, Güvenever Mahallesi, Dikenliyol kavşağında emniyet müdürlüğüne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bomba uzaktan kumandayla patlatıldı.

MERSİN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Habertürk TV'ye konuşan Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

Ankara'dayım şu anda. İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek bir polis servis aracına yapılan bir patlama. Biz de takip ediyoruz. Valilik binasına yakın bir bölge. Araç seyir halindeydi. Bu tür şeyler zaman zaman oluyor. Birkaç defa canlı bombaların da yakalandığını biliyoruz.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Mersin'deki patlamada 17'si polis 18 kişi yaralandı. Bulgular terör saldırısı olduğunu gösteriyor

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