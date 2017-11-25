Mersin'deki liseli cinayetinde 9 tutuklama

Mersi̇n'in Tarsus ilçesinde okul önünde, lise öğrencileri ile dışarıdan gelen bir grup arasında çıkan ve 1 öğrencinin öldüğü, 2 öğrencinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan yaşları 18'den küçük 9 kişi tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Tarsus kent merkezinde 21 Kasım günü Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, okul öğrencileri ile dışarıdan gelen bir grup arasında yaşanan kavgada, bıçakla ağır yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Y. yaşamını yitirdi, 2 öğrenci de yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yaşları 18'den küçük 13 şüpheli gözaltına alındı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 9 çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VELİLER EYLEM YAPTI

Yarenlik Alanı'nda toplanan bir grup veli de Kemalpaşa Sanayi Çarşısı yanında bulunan okullarının acilen kent merkezine yakın bir yere taşınmasını istedi. Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan mevcut binasının yıkım kararı alınmasının ardından Kemalpaşa Sanayi Çarşısı'na geçici olarak gönderilen okulda okuyan çocuklarının güvenliğinden endişe ettiklerini ifade eden veliler, "Dönem başında da tepkimizi göstermiştik. Fakat yetkililer Kemalpaşa Sanayi Çarşısı yanındaki okulda ısrarcı oldular. Maalesef bu olay yaşandı ve endişelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Yeni bir olay yaşanmadan okulun taşınmasını istiyoruz" dedi.