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Mourinho'nun soyunma odasında taklidini yaptığını, kendisinin de formasını çıkararak Portekizli çalıştırıcıya fırlattığını anlatan Mesut, "Pes mi ediyorsun yani. O kadar korkaksın ki ağla hadi. Zırla bakalım. Bebeksin sen. Duşa git. Sana ihtiyacımız yok. Sen Zidane değilsin. Asla, hiçbir zaman, sen onun yanına bile yaklaşamayacaksın." diyen teknik direktörüne çok sinirlendiğini ve kafasına kramponlarını fırlatmak istediğini kaydetti.