Mim Kemal Öke, TRT1 ekranlarında Pelin Çift'in sunuculuğunu yaptığı programa katıldı ve "FETÖ bana ambargo uyguladı" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Atatürk'ün doktoru" olarak tanınan kendisiyle aynı isme sahip Mim Kemal Öke’nin torunu olan Mim Kemal Öke, 35 yaşında Türkiye'nin en genç profesörü ünvanını aldı. İşte Mim Kemal Öke'nin yaşamına dair detaylar ve bilinmesi gerekenler...

MİM KEMAL ÖKE KİMDİR?

“Atatürk’ün doktoru” olarak tanınan, kendisiyle aynı isme sahip Mim Kemal Öke’nin torunudur. 1955 İstanbul doğumlu Öke, 35 yaşında profesör olarak Türkiye’de profesör unvanını alan en genç kişi olmuştur. Öke'nin Türk dış politikası tarihine ilişkin araştırmaları bulunuyor.

Öke'nin çeşitli dillerde yayımlanış akademik kitap ve makalelerin yanı sıra üç romanı bulunuyor.

Down sendromu konusunda kendini geliştirmiş; “Bülent Üstündağ” mahlasıyla "47. Kromozom" isimli bir kitap yazmıştır.

Babası CHP milletvekilliği yapmış doktor Mim Kemal Öke’nin oğlu Yılmaz Ali Bey, annesi Demokrat Parti milletvekilliği ve bakanlık yapmış doktor Ekrem Hayri Üstündağ ’ın torunu Melek Pınar Hanım’dır. Ailenin tek çocuğudur.

İlköğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nin ilkokul bölümünde, orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı (1973) Yüksek öğrenimi için İngiltere’ye giderek Cambridge'de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Lisans sonrası Sussex'de (MA.) ve Cambridge (M.Phil) uluslararası ilişkiler alanında çalışmaya devam etti. Eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler’de danışmanlık yapmaya başlayan Öke, 1980’de Neval Ertosun ile evlenmiş ve ilk çocuğu Alihan 1981’de dünyaya gelmiştir.

Türkiye dönünce İstanbul Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler doktorasını tamamlayıp (1981) Boğaziçi Üniversitesi’ne geçti. 1984'te doçent, 1990'da profesör oldu. 35 yaşında profesör olarak Türkiye’de profesör unvanını alan en genç kişi oldu. 1983-1989 yılları arasında TRT’de danışmanlık yaptı; baz TRT belgeselleri için metin yazdı. 1990-1992’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürlüğü'nü yaptı.

1991’de down sendromlu Nazlıhan dünyaya geldi. Aynı yıl özel bir televizyon kanalında “Haydi Bastır” adlı yarışma programını sundu ve ülke çapında tanındı. Kızı Nazlıhan’ın fizyotereapi eğitimleri için bir süre yurtdışında yaşadı. Down sendromu ile ilgili kendini geliştirmiş; Bülent Üstündağ mahlasıyla "47. Kromozom' isimli bir kitap yazmıştır (1994).

MİM KEMAL ÖKE'NİN ROMANLARI

Günbatımı ( İstanbul, 1991 ),

Kızılelma : Sürgündeki Sevda ( İstanbul , 1993 ).

Yaşanmamış Anılar ( İstanbul , 1993 ).

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