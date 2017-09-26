Motorine 13 kuruş zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 27 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 13 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

Halen İstanbul'da ortalama 4.63 liraya satılan motorinin litre fiyatının zamdan sonra 4.76 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan gerilimin yanında Irak Kürt Bölgesel Yöntemi (IKBY) referandumu petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah sert bir yükselişle 58,45 dolara kadar çıktı.

Petrol fiyatları son 26 ayın zirvesinde bulunuyor.

Uzmanlar, bugün Kuzey Kore ve IKBY ile ilgili açıklamaların yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, bugün Çin'in ham petrol ithalatının ocak-ağustos döneminde yüzde 12 artışla 281,1 milyon tona yükseldiği açıklandı. Çin ham petrol ithalatında yaşanan bu artışın petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket oluşturması bekleniyor.