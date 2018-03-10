MSB'den Muvazzaf Astsubay alımları için açıklama geldi. MSB yayımladığı kılavuzda yedek olarak sıralamaya giren adayları açıkladı. İşte MSB'den gelen açıklama...

Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı için YEDEK olarak sıralamaya giren adaylar için kayıt işlemleri 12 – 16 Mart 2018 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında ilanın 5’inci maddesinde belirtilen yerlerde yapılacaktır. Adaylara tercihleri doğrultusunda önce hangi sınıftan sıra gelmişse o sınıf için çağrı yapılmış ve diğer sınıflardaki yedek adaylıkları sonlandırılmıştır.

17 Mart 2018 tarihinden itibaren eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, Kuvvet K.lıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Size yapılan tebligattan sonra 3 iş günü içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde yedeklikten kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda ilanın 5’inci maddesinde yapmanız gereken hususlar hakkında bilgi verilmiştir. Kontenjana giremeyen yedek adaylara ayrıca çağrı yapılmayacaktır.

Başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine dış kaynaktan muvazzaf astsubay kontenjanlarının %20’si lisans mezunlarından, %80’i ön lisans mezunlarından karşılanacaktır. Bu nedenle yedek aday listeleri lisans ve ön lisans mezunları için ayrı ayrı yapılmıştır. Yedek aday çağrıları; asil listeden kayıt yaptırmayan lisans mezunları için lisans mezunu yedek adaylardan, asil listeden kayıt yaptırmayan ön lisans mezunları için ise ön lisans mezunu yedek adaylardan yapılacaktır.

Tüm adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmektedir.

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