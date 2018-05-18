Müzik dünyasında hızla yükselmenin formülü bilgisayardan çıktı. ABD’nin California Üniversitesi’nden bilim insanları, müzikte başarı için matematiksel bir formül yaratmayı başardıklarını duyurdu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; önceki gün Royal Society Open Science Dergisi’nde yayımlanan makalelerinde bilim insanları Myria Interiano, Kamyar Kazemi ve Lila Wang, 1985’ten Temmuz 2015’e kadar Ingiltere müzik listelerinde ilk 100’e girmiş 500 bin şarkının türü, solistinin cinsiyeti, sözlerinin verdiği duygu (Hüzünlü, üzgün, mutlu, kızgın, isyankâr vb), gibi özelliklerini ele alarak, en başarılı şarkıları yüzde 86 isabetle sıraya sokan bir algoritma geliştirdiklerini belirtti.

Araştırmanın yazarları, 2015 yılına yaklaştıkça daha hüzünlü, daha yavaş tempolu şarkıların piyasaya sürüldüğüne dikkat çekiyor. Araştırmada, “Halk daha mutlu şarkılar isterken her yıl daha fazla mutsuz şarkı piyasaya sunuluyor” deniliyor.

İŞTE O ÖZELLİKLER

Algoritmanın geliştirdiği yapay zekâ, başarılı şarkının formülünü belirledi. İşte listelerde fırtına yaratabilecek şarkıların genel özellikleri: Kadın solist tarafından seslendirilmiş, partilerde çalınabilecek türden; canlı, hareketli, yüksek tempolu; mutluluk duygusunu işleyen, olumlu düşünce aşılayan; dans şarkılarının başarı şansı yüksek.

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