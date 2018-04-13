Niğde'nin Çiftlik ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu öldüren kişi intihar etti.



Alınan bilgiye göre, 37 yaşındaki Yasin G., Divarlı beldesindeki evinde eşi 34 yaşındaki Rezan G.'yi tabancayla öldürdü. Yasin G., daha sonra amcasının oğlu İshak G.'ye ait bakkala gitti. Amcasının oğlunu da tabancayla öldüren Yasin G., bakkaldan çıktıktan sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Çiftlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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