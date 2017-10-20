Nissan üretimi durduruyor

Japon otomotiv devi Nissan en az iki hafta sürmek kaydıyla Japonya fabrikalarında üretimi durduruyor. Kararın gerekçesi olarak yakın zamanda ayyuka çıkan, metal hilesi araştırmaları ve denetleme prosedüründeki gerçekleşen suistimalin bulunması olarak belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta, Japonya'nın üçüncü büyük çelik üreticisi konumunda olan Kobe Çelik, 200'den fazla sanayi kuruluşuna sahte ölçümlerle dayanıklılık değerlerini olduğundan fazla gösterilen alüminyum ve bakır sattığını açıklamıştı. Son olarak şirketin bir kuruluşa sattığı demir cevheri tozunun kalite değerlerinde de oynama yapıldığı belirtilmişti.

Toyota'nın ardından ülkenin en büyük otomobil üreticisi olan Nissan, bu nedenle Japonya'da bulunan 6 fabrikasındaki üretimi, denetleme hatlarını yeniden oluşturmak için durduruyor.

Nissan, yetkisiz teknisyenlerin nihai araç muayenesini yaparak imzaladığını kabul etmiş ve son 3 yılda satılan 1.2 milyon binek aracını geri çağırmıştı.

Başta direksiyon hidroliği, fren ve hızlanma yeterlilikleri olmak üzere, son muayenelerin yeniden yapılması için geri çağırma operasyonu firmaya 25 milyar yen yani yaklaşık 222 milyon dolara mâl oldu.

YURTDIŞINA ÜRETİM DEVAM EDECEK

Kobe Çelik'in tedarikçileri arasında bulunduğu diğer markalar Toyota, Mazda ve Honda ise alüminyum parçalarla herhangi bir sorunun olmadığını açıklarken Subaru potansiyel sorunların hâlen araştırıldığını deklare etti.

Nissan'ın hisseleri gelişme sonrası 1 puanın biraaz üzerinde düşüş kaydederken, firmanın partnerlerinden Renault'da da 2 puanlık düşüş gözlemlendi.

Öte yandan, Nissan, ihracat için araç üretiminin popüler olan Leaf ve Rogue SUV da dahil olmak üzere devam ettiğini ve uluslararası sevkiyata tabi olan araçlarda sertifikasyon sürecinin olmadığını belirtti.

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