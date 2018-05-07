Norveç, dünyanın su üzerindeki ilk sıfır emisyon bölgesini yaratıyor. Parlamento tarafından kabul edilen teklife göre, dünya mirası olan fiyortlarda emisyon, teknik olarak olabilecek en kısa sürede sıfırlanacak. Olası en geç tarih ise 2026 yılı olacak.

Alınan kararın sonucu olarak Geirangerfjord ve Næerøyfjord ismiyle bilinen dünya mirası listesindeki fiyortlar sadece şu anda kirliliği arttıran fosil yakıtlı feribotlar yerine sadece elektrikli deniz araçlarıyla geçilebilecek.

Norveç'in en büyük feribot operatörü olan Fjord1 bu kapsamda 7 adet elektrik bataryalı feribot alımı yapacak ve bunlardan 2 tanesi Türkiye'de, merkezi Yalova'da bulunan Cemre Tersanesi'nde yapılacak.

Kalan 5 gemi ise Leirvik'te üretilecek. Gemiler 2020 yılında faaliyete geçecek. Fjord1 geçen sene 21 milyon yolcu ve 10 milyonun üzerinde araç taşımıştı.

BATARYALAR SIEMENS'TEN

Gemilerin elektrikli batarya üretimi için PBES ve Alman firması Siemens devrede. Almanların 100 milyon Norveç kronu yaklaşık 10.5 milyon euro yatırım yapması bekleniyor.

Norveç, karar çıkmadan önce de görece küçük bir alanda elektrikli deniz ulaşımı konusunda çalışmalar yürütüyordu. Ulusal bir araştırma projesiyle de emisyon üretmeyen otonom deniz taşıtlarının gelişimi inceleniyordu.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü, geçtiğimiz günlerde 173 ülkeyle yapılan anlaşma kapsamında 2050 yılı itibarıyla denizcilikteki karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor.