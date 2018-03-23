HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Gencebay Ailesi, Etiler’deki buluşmaya Gencebay’ın oğluna hediye ettiği öğrenilen 540 bin TL’lik ciple geldi.

Geçtiğimiz yıllarda verdikleri röportajda Sevim Emre, “Hiç ön plana çıkmak istemedim. Orhan Gencebay’ı sevenleriyle birlikte sevmeyi bildim” sözleriyle ilişkilerinin sırrını açıklamıştı.