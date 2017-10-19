Osman Kavala havalimanında gözaltına alındı

Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen işadamı Osman Kavala, Gaziantep dönüşü, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kavala'nın "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İletişim Yayınları'nın sahibi işadamı Osman Kavala, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polisin sivil toplum çalışmaları yapılan Anadolu Kültür A.Ş. ofisinde arama yaptığı bildirildi.
UÇAKTA GÖZALTI
Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi. Polisin Kavala'nın uçaktan inmesine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptığı bildirildi.
Kavala Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının da emniyete geçtikleri ifade edildi.
BİLGİSİNE BAŞVURULACAK
Polis, Kavala'nın gözaltına alınma gerekçesi konusunda "gizli bir soruşturma" ifadesi dışında bilgi vermedi. Kavala'nın "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı kaynakları da, sorular üzerine, "15 Temmuz öncesindeki bazı toplantılar konusunda Kavala'nın bilgisine başvurulacağını" söylediler.
- Osman Kavala
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Misafir 34 dakika önceDokunulmazligi mi var? Adam resmen ajan00
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Misafir 1 saat önceistihbarat sistemimiz abd israil ve almanya kaynaklari uzerine kurulu fetode memurlari,milli olamadik bir turlu00
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Misafir 1 saat önceDevlet guvenlik mekanizmalari iflas etmis,burokrasi tamamen kisisel menfaat uzerinden gidiyor Rte bu sistemi degistirecegim diyerek geldi,sistem onuda yuttu00