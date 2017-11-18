Payitaht Abdülhamid 26. bölüm fragmanı! Payitaht yeni bölüm fragmanı

TRT 1 kanalında ekrana gelen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi İkinci Abdülhamid'in yaşamını ve zorlu devlet yönetimini konu edinen Payitaht Abdülhamid, dün akşam ekrana gelen 25. bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yayınlanan 25. bölümün ardından yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyicilerin bekleyişi sona erdi ve Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Payitaht Abdülhamid 26. bölüm fragmanı ve detaylar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 26. BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid'in yayınlanan 26. yeni bölüm fragmanında, Abdülhamid yatağa düşüyor ve ölüm döşeğinde yatıyor. Doktorun da "Malesef son verdiğimiz ilaçlar da etki etmedi. Her türlü vaziyete hazırlıklı olmanız lazım." dediği sahne büyük dikkat çekti. Aynı zamadna Abdülhamid'in de "Hakk, kavuşmak için kapısını açıyor." dediği sahne izleyicilerde merak uyandırdı.

İşte Payitaht Abdülhamid 26. bölüm fragmanı;

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Payitaht Abdülhamid'in dün akşam ekrana gelen 25. bölümünde;

Abdülhamid’in karşısında Parvus ve Amerikalıların planladığı çok önemli bir mesele vardır. Ancak Abdülhamid bu meseleyle henüz başa çıkamadan, Hz. Osman’ın kılıcıyla bedenine zerk edilen ölümcül zehir nedeniyle rahatsızlanır... Hekimler seferber olur. Ancak içlerinden biri Karaso’nun adamıdır ve Abdülhamid’e yanlış bir tedavi uygulayarak ölüm sürecini hızlandırmak ister...

Oynanan sinsi ve hain planların bir parçası olarak, Mahmud, Parvus’un da emriyle Şehzade Abdülkadir’i babasının yerine tahta geçmesi için hazırlamaktadır.

Tahsin Paşa ve Bidar Sultan, Abdülhamid’in durumunu herkesten gizlerken, diğer yanda Naime de babasının ölüm döşeğinde olduğundan habersiz bambaşka bir acı içindedir... Hatice ve Kemalettin’in ilişkilerine tanık olmuştur Naime!

Firuze’ye ise derhal Saraydan gitmezse gerçek kimliğinin açık edileceği söylenen bir not gelir... Köşeye sıkışan Firuze, Saraydan ayrılacak mıdır?

Hatice ve Kemalettin,’Naime’nin şüphesi’ karşısında her şeyi itiraf edecekler midir?

Marco’nun peşine düşmüş ve ölümle burun buruna kalmış olan Murad kurtulabilecek mi? Tahsin ve Bidar, Parvus ve Amerikalıların tuzağını bertaraf edebilecekler mi? Abdülhamid için kurtuluş umudu tükenirken, tekrar hayata dönebilecek mi?

Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid 26. bölüm fragmanı