Pınar Tevetoğlu korktu, Tarkan jenaratör taktırdı

Tarkan, 2007'de aldığı Tarabya'daki üç katlı havuzlu villasını 2015'te A'dan Z'ye tadilata sokmuş, yenilenen dekorasyon dahil 1,5 milyon dolar harcamıştı.

Posta gazetesinin haberine göre, Tarkan geçen hafta Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda çalışırken villada elektrikler kesildi. Evde tek başına kalan eşi Pınar Tevetoğlu çok korktu. Hemen telefon edip Megastar'ı çağırdı. Tarkan ertesi gün ilk iş olarak villaya jenaratör taktırdı.

tarkan

pınar tevetoğlu