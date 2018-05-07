Ruhani: Çok sert şekilde karşı koyarız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararından pişman olacağını ve ABD'nin Ortadoğu'daki İran etkisini sınırlama baskısına sert şekilde karşı koyacaklarını söyledi.

İran ile altı ülke arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmayı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı ülkeler kendisinin "hata" olarak nitelediği hükümlerini 12 Mayıs'a kadar düzeltmediği takdirde anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Ruhani bugün devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Eğer nükleer bomba peşinde olmadığımızdan emin olmak istiyorlarsa, olmadığımızı ve olmayacağımızı defalarca söyledik. Fakat eğer İran'ı zayıflatmak ve bölgesel veya küresel olarak etkisini sınırlamak istiyorlarsa, İran çok sert şekilde karşı koyacak" dedi.

İran ile ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya arasında yapılan anlaşma Tahran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında bu ülkeye uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Tahran'ın "büyük güçlerle yapılmış nükleer anlaşmanın ihlaline yönelik şiddetli tepkisinin Amerika için hoş olmayacağını" söyledi.

İngiltere, Fransa ve Almanya nükleer anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyorlar. Washington'un da anlaşmada kalması için çaba sarf eden bu ülkeler, İran'ın balistik füze programına, anlaşmanın başlıca hükümlerinin sona erdiği tarih olan 2025'ten sonra nükleer faaliyetlerine ve Suriye ve Yemen'deki savaşlarda rolüne ilişkin yeni görüşmeler başlatmak istiyorlar.

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