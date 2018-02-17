Rusya'da hükümete bağlı Finans Üniversitesi’nden uzmanlar ortalama bir Rusya vatandaşına 46.7 milyon ruble (3 milyon TL) değer biçti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre araştırma trafik kazası, doktor hatası ya da doğal felaket sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin alması gereken tazminatı belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Hesaplamada, ortalama ömür, kişi başına düşen milli gelir ve ortalama yaşam memnuniyeti parametreleri dikkate alındı. Söz konusu değer, 2015’te 39.3 milyon ruble (2.5 milyon TL) olarak hesaplanmıştı.

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