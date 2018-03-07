Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın daha önce teklif ettiği gibi, Doğu Guta'daki bazı muhaliflerin aileleriyle birlikte ayrılmaya hazır olduklarını söyledi.

Moskova, muhaliflerin aileleri ve silahlarının dokunulmazlığı karşılığında bölgeyi güvenle terk edebileceklerini söyledi.

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