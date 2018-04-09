Rusya, sabaha karşı 04.43'te Suriye’deki bir askeri havaalanına yapılan füze saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu da duyurmuştu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının, İsrail uçakları tarafından Moskova saatiyle 03.25-03.53 arasında Suriye hava sahasına girmeden düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Lübnan’dan T-4 hava üssüne 8 füze attı. Suriye Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma birimleri, saldırı sırasında 5 güdümlü füzeyi yok etti. 3 füze üssün batı kısmına düştü." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN 'HAYVAN ESAD' NİTELENDİRMESİNE RUSYA'DAN TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Esad'ı "hayvan" olarak nitelendirdiği açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Esad, Suriye'nin meşru Cumhurbaşkanıdır" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'ı "hayvan" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Peskov, "Esad, Suriye'nin meşru Cumhurbaşkanıdır. Bizim bakış açımızdan, elbette ülkenin yasal Cumhurbaşkanına karşı bu tür saldırgan ifadeleri kullanmak doğru değil ve neredeyse imkansızdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesini yapmıştı.

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