S. Arabistan ablukası sonrası gıda yardımı taşıyan ilk gemi Yemen'e ulaştı

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 3 haftadır uyguladığı ablukayı yumuşatması ardından, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait gıda yardımı taşıyan ilk gemi Yemen'e ulaştı.
Binlerce ton buğday yüklü yardım gemisi Şii Husi'lerin elindeki Salif limanına yanaştı.
BM Dünya Gıda Programı ülke direktörü Stephen Anderson, BBC'ye yaptığı açıklamada geminin ülkenin kuzeyinde yaşayan 1,8 milyon kişiye 1 ay boyunca yetecek miktarda gıda taşıdığını belirtti.
Anderson, geminin abluka nedeniyle iki haftadır Yemen açıklarında beklediğini söyledi.
5.500 ton buğday taşıyan bir ticaret gemisinin de yine Husi milislerin elinde bulunan Hudeyde limanına girişine izin verildiği açıklandı.
Anderson "İnsani yardımlar tek başına Yemen'in kuzeyindeki ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamaz, bu nedenle ticari malların gelmesi özellikle durumu daha iyi olanlar ve yardım ulaştıramadığımız kişiler için olumlu bir gelişme" dedi.
İnsani yardım taşıyan uçakların da Cumartesi günü başkent Sana'ya inmesine izin verilmişti. UNICEF yetkilileri uçaklarda bulunan 1,9 milyon doz aşının 'ihtiyacın çok küçük bir miktarını karşıladığını' belirtti.
Ülkede iki yıldan uzun süredir devam eden savaş nedeniyle ciddi gıda sıkıntısı yaşanıyor. 20 milyonda fazla kişi acil insani yardıma muhtaç. 400 binden fazlası çocuk olmak üzere 11 milyon kişi de aşırı yetersiz besleniyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 6 Kasım'da Yemen'de Husi kontrolündeki bölgeden Riyad'ı hedef alan balistik füze saldırısı sonrası, Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapatmıştı.
Koalisyon, geçen hafta başında acil insani yardımların ülkeye ulaştırılabilmesi için Hudeyde limanı ve Sana Havalimanı'nın açılacağını açıklamıştı.
Koalisyon 'ablukanın yumuşatılması' kararını ülkedeki isyancılara yurt dışından silah desteği ulaştırılmadığını gösteren değerlendirmesi sonucu aldı. Ancak BM, Cuma günü yaptığı açıklamda Hudeyde limanına girişlere hâlâ izin verilmediğini belirtmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon İran'ı Husilere silah yardımı yapmakla suçluyor. Tahran ise iddiayı reddediyor.
BM verilerine göre Yemen'de koalisyonun hava saldırıları düzenlemeye başladığı 2015'ten bu yana 8.500'ten fazla kişi hayatını kaybetti.
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