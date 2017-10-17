İstanbul Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde görevli personelin maaşlarının eksik yattığını fark etmesi, yıllarca süren büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Şikâyet üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Müfettiş Şahin Savaş, 2011’de düzenlediği raporda, 2003-2010 arasında mutemet Yusuf Keleş’in personel maaş ve özlük hakları ödemelerinde evrakta oynama yaparak kurum ve kişileri bir milyon 900 TL zarara soktuğunu belirtti.
YERSİZ TAHAKKUK
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre raporda, mutemet Yusuf Keleş’in personelin maaş, nöbet, döner sermaye ek ödemelerinde kesinti yaptığı; istifa, tayin, ücretsiz izin, emekli, mükerrer tahakkuk, askerlik, sözleşme fesih gibi nedenlerle kurumdan ayrılan personelin hak edişi olmadığı halde yersiz tahakkuk düzenlediği kaydedildi. 7 yılda 1 milyon 300 bin TL kişi zararı, 600 bin TL de kamu zararı oluştu.
Yusuf Keleş
HER AY AKTARDI
Rapora göre mutemet, parayı kendisiyle birlikte 19 kişinin hesaplarına aktardı. Maaş bordrolarına göre banka listesi ve ödeme emri belgesi düzenleyen Keleş, bu belgeleri bankaya göndermedi. Ödeme talimatını banka şubelerine elektronik posta ile iletti. Banka listesinin personel bordrolarıyla uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Hastaneyle maaş ödeme protokolü bulunan 2 bankanın da ödemeleri saymanlıkça onaylı tahakkuk listelerine göre yapmaları gerekirken mutemedin gönderdiği elektronik postaya göre yaptığı iddia edildi.
Nitelikli zimmet suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yusuf Keleş’e, Sağlık Bakanlığı önce 600 bin TL’lik zararı ödemesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Maaşlarından kesinti yapılan hastane personeli de idare mahkemesine başvurarak zararlarını bakanlıktan tahsil etti. Bakanlık son olarak, genellikle hemşire ve doktorlardan oluşan personele yaptığı ödemeleri mutemet Yusuf Keleş’e rücu etmek için tazminat davası açtı.
‘İHMAL VAR’
Sağlık Bakanlığı, Keleş ile birlikte 2003- 2010 arasında görev yapan 4 yöneticinin de dikkat ve özen göstermediğiNİ, ihmalleri neticesinde meydana gelen kişi ve kamu zararında sorumlu olduğunu ileri sürdü. Bakanlık 4 yönetici, maaş ödemesi yapan 2 banka ile hesaplarına para yatan 18 kişinin tazminatı mutemet ile birlikte faiziyle ödemesini talep etti.
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Misafir 52 dakika önceSayın müfettişimiz Şahin beye de özellikle teşekkür etmek gerekir. Böyle tespitleri yapmak da, böyle raporları yazmak da kolay işler değil.00
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Misafir 2 saat önceBu adamı denetleyecek 5 adam daha işe alsalardı böyle olmazdı.00
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Misafir 2 saat öncegitti o para geçmiş olsun. nasıl alcaksın o parayı adamdan.00