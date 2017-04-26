Fevzi Aktaş'ın protez kullanabilmesi için bacağı 180 derece ters dikildi!

SAĞLIK HABERLERİ
26 NİSAN 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Fevzi Aktaş
SAĞLIK

Fevzi Aktaş'ın protez kullanabilmesi için bacağı 180 derece ters dikildi!

Fevzi Aktaş'ın, protez kullanabilmesi amacıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sol bacağı ters dikildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:10:37 Güncelleme: 16:28:18 İHA

Konya'da trafik kazası sonucu sol bacak uyluk bölgesindeki kırıklar nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren 24 yaşındaki Fevzi Aktaş'ın, protez kullanabilmesi amacıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sol bacağı ters dikildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 24 yaşındaki Fevzi Aktaş'ın sol bacağı protez kullanabilmesi amacıyla 180 derece ters dikildi. Türkiye ve dünyada sayılı merkezde yapılan ameliyatlardan biri gerçekleştirilerek, Fevzi Aktaş'ın bacağının tamamen kesilip, enfeksiyonlu olan kısmından arındırılmasının ardındın, sağlam olan kısmı ters şekilde dikilerek protez kullanımına uygun hale getirildi.

"BU YÖNTEMLE HASTAMIZIN HAYATI BÜYÜK ÖLÇÜDE KOLAYLAŞACAK"

Fevzi Aktaş'ın tedaviyi kabul etmesinin ardından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar ve Yrd. Doç. Dr. Ali Güleç tarafından takibe alındı. Gerçekleştirilen ameliyatla hastanın bacağının enfeksiyonlu kısmı kesilip alındı ve sağlam olan kısmı da uyluk kemiği bitiminden itibaren dikildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Mehmet Ali Acar, hastanın geçirdiği bir trafik kazasında sol bacak uyluk kemiğinde kırıklar meydana geldiğini belirterek, "Bu nedenle bir dizi ameliyat geçirmiş ancak enfeksiyon kontrol altına alınamamış. Bacağın kesilmesine karar verilmiş. Hasta bize başvurduğunda bacağının kesileceğini ve uyluk kemiğinden itibaren olması sebebiyle protez kullanmakta ciddi sıkıntılar yaşayacağını biliyordu. Ancak biz dünyada sayılı merkezde gerçekleştirilen ve bu gibi hastalarda protez kullanımı konusunda hastanın hayat kalitesini ciddi oranda artıran bir yöntem uygulamayı teklif ettiğimizde hastamız kabul etti.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yrd. Doç. Dr. Ali Güleç hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ameliyat sonunda, hastamız nihayet sağlığına kavuştu. Bu ameliyatla, bacak bütünlüğü göz önüne alınınca bacağın üst kısmındaki enfeksiyonlu kısım alınarak, bacağın sağlam olan alt kısmı yukarıya 180 derecelik ters açıyla dikilerek, bilek ekleminin diz kapağı görevi görmesi ve hastanın platin kullanmasında büyük kolaylık sağlaması hedeflendi. Eğer bu yöntem uygulanmasaydı, hastamızın bacağı uyluk kemiğinden itibaren kesilecek ve hastanın geri kalan hayatında protez kullanımı bile sınırlanacaktı. Bunun yanında konum itibariyle protezden dolayı ciddi bası yaraları oluşacaktı. Ancak bu yöntemle hastamızın hayatı büyük ölçüde kolaylaşacak" diye konuştu.

Dikilen bacağını hareket ettiren Fevzi Aktaş ise "Bacağımın tümünü kaybedecekken böyle bir yöntemle daha küçük ve kullanım açısından bana kolaylık sağlayacak olan protezimle daha iyi olacağımı düşünüyorum. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine teşekkür ediyorum" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Elektronik sigara zararlı mı?
SAĞLIK

"Elektronik sigara gençleri hızla bağımlı yapıyor"
Epilepsinin tedavisi var mı?
SAĞLIK

Epilepside yüzde 100 tedavi mümkün!
Menopozla gelen kilolara dikkat!
SAĞLIK

Menopoz kiloları nasıl verilir?
Beyin tümörünün belirtileri!
SAĞLIK

Ailesinde beyin tümörü olanlar dikkat!
SMA hastası bebeğin ailesinden yardım isteği!
SAĞLIK

SMA hastası bebeğin ailesinden yardım isteği!
Alkolü bıraktıktan sonra neler oluyor?
SAĞLIK

Alkolü bırakıp evrim geçiren 11 kişi!
Beyin tümörünün belirtileri!
SAĞLIK

AİLESİNDE BEYİN TÜMÖRÜ OLANLAR DİKKAT!
Alkolü bıraktıktan sonra neler oluyor?
SAĞLIK

ALKOLÜ BIRAKIP EVRİM GEÇİREN 11 KİŞİ!
Elektronik sigara zararlı mı?
SAĞLIK

"ELEKTRONİK SİGARA GENÇLERİ HIZLA BAĞIMLI YAPIYOR"
Fevzi Aktaş'ın protez kullanabilmesi için bacağı 180 derece ters dikildi!
SAĞLIK

BACAĞI TAMAMEN KESİLİP 180 DERECE TERS DİKİLDİ!
Epilepsinin tedavisi var mı?
SAĞLIK

EPİLEPSİDE YÜZDE 100 TEDAVİ MÜMKÜN!
Menopozla gelen kilolara dikkat!
SAĞLIK

MENOPOZ KİLOLARI NASIL VERİLİR?