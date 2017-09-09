HT Cumartesi ekinden Arda Işık, yazısında spor yaparken beslenmenin önemine dikkat çekti.

Kan ter içinde kaldığım spor salonunda, legpress makinesi ağırlığa doymuyordu. “Never skip leg day” (bacak gününü asla atlama) mottosuyla bacak basma hareketi için makineye yüklediğim ağırlıklar 200 kilograma yaklaşmıştı. Her şey çok iyi gidiyordu. Ta ki dizimde sızılar hissedene kadar. Meğer kas gücüm yeterli olsa bile yüksek ağırlıklar eklemlerde zorlanmaya ve dolayısıyla hasara yol açabiliyormuş.

Medipol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hüsnü Levent Kamacı’nın söylediğine göre spor, sağlıklı bir yaşam için şart olsa da uzun vadede eklem hasarları kaçınılmazmış. Peki, ben sadece 1 saatimi ayırdığım antrenmanda bile eklem sorunu yaşarken altın madalya ya da şampiyonluk için biyolojik sınırları zorlayan modern gladyatörler ağır antrenmanlara rağmen nasıl ayakta kalıyor? Barcelona’daki olimpik araştırma merkezinin başında olan Francek Drobnic “Sürekli, işe yaramaz ve yan etkileri olan paracetamol’den daha iyi bir şey arıyoruz” diyordu ki bilim dünyası imdadına yetişti. Bolca köri tüketen toplumlarda eklem hasarı ve iltihabı oranının oldukça düşük olması bilim insanlarının gözünden kaçmadı ve 126 kişi üzerinde yapılan çalışma, vücudun bağlayıcı dokularında doğal yollarla oluşan kontroidit, glukozamin ve zerdeçalın kombinasyonunu ortaya koydu. Zira artık modern gladyatörlerin fizyoterapistleri, sporculara ne önereceklerini biliyor: Zerdeçal tozu.

Hindistan ve Çin’de yetiştirilen zencefil ailesinden gelen zerdeçal, köri baharatının ana malzemesi. Op. Dr. Kamacı’ya göre de zerdeçaldaki etken maddelerden kurkumini, iltihaplanmaya karşı reçeteli ilaçlar kadar etkili... Zerdeçal, kurkuminden ibaret değil tabii. Uzman doktor, zerdeçalın içinde, iltihap ve ağrıya yol açan COX-2 adlı enzimi durduran doğal bir bileşik bulunduğunu belirtiyor. Mucize bitkinin, gerek profesyonel sporcuları gerek spor salonuna giden bizleri yakından ilgilendiren bir diğer önemli etkisi ise kaslar üzerinde. Kurkuminin anti-inflamatuar özelliği, özellikle ağırlık antrenmanı sonrası kaslarda oluşan hasarların onarılmasına yardımcı oluyor. Yani Lionel Messi’nin zerdeçal tercihi boşuna değil.

600 ŞİFA

Geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan bitkinin, My Science Academy’nin haberine göre 600’den fazla önleyici ve tedavi edici kullanımı tespit edilmiş. Zerdeçal, Hint tıbbında tonik ve kan temizleyicisi olarak kullanılmış ve deri hastalıklarındaki olumlu etkisinden dolayı krem ve banyo sabunu yapımında da yer edinmiş. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi biliniyor, kemik sağlığında da önemli rolü var. Günümüzde daha pek çok faydası ortaya çıkmış. 2012’de İngilizlerin yaptığı araştırma, ileri seviye kolon kanseri kişilerin tedavisinde kemoterapiye ek olarak kurkumin tedavisinin yüksek etki gösterdiğini ortaya koydu. Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ise 2011’de düşük dozda bile olsa kurkuminin, HER -2 geninin etkisini yüzde 70 oranında düşürerek meme kanseriyle savaştığını açıkladı. Yine Amerikalı araştırmacılar, kurkuminin pankreas kanserine karşı da etkili olduğunu ifade etti. Tayvan Changhua Yeh Üniversitesi’nin akciğer kanseriyle ilgili araştırması, kurkuminin antitümör etkilerini teyit etti.

NASIL KULLANILMALI?

Zerdeçalın içindeki kurkumin iyi, hoş, yararlı da ağızdan alımda, sindirim kanalından emilip karaciğere gelerek etkisini yitiriyor. Ancak Dr. Kamacı, yeni zerdeçal ekstarkt’ının etkisi yitirmediğini belirtiyor. Birçok hastalığa derman olduğu için ilaç sektöründe çok yaygın bir kullanım alanı olan zerdeçalın şu ana kadar bilinen bir yan etkisinin bulunmasa da Dr. Kamacı kullanmadan önce uyarıyor: “Tüm faydalı yeşil drog’ların fazlası zararlı olabilir, işte bu yüzden çay olarak tüketiliyorsa günlük 2-3 bardak kullanılmalı.”