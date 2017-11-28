Sanal para “Bitcoin” kanunsuz ticaretin gözdesi oldu

WEB siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kara para gibi kanunsuz alışverişler, artık tamamıyla ‘Bitcoin’ üzerinden yapılıyor. Sebebi ise çok basit; bitcoin iz bırakmıyor, takip edilemiyor. İşleyiş de çok basit; Bitcoin hesabı olan bir alıcı, sanal ortamda alışveriş yapıp ödemelerinde de bitcoin kullanabiliyor. Web sitelerinde bu işlemlerin nasıl yapılacağı çok açık bir biçimde anlatılıyor. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre ücret satıcıya ulaştığında, talep edilen uyuşturucu, kırmızı reçeteli ilaçlar, kanunsuz ürünler CD kutusu veya zarf içinde alıcıya postalanıyor. Bu ürünler oyuncak ayı ya da güzelce ambalajlanmış bir çikolatayla bile gönderilebiliyor. Böylece ne posta şirketleri zarfların içindekini biliyor, ne de para transferi kayıt altına alınabiliyor.

PARFÜM DE SİLAH DA

Bitcoin’le her türlü alışverişin yapılabileceğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sancar, “Çağımızın sorunlarından biri” dediği, Bitcoin’in en büyük özelliğinin takip edilememesi olduğunu söylüyor. Sancar, Bitcoin’in para karşılığının olduğunu ve borsada işlem gördüğünü de anlatıyor. Adli Bilişimci Fehmi Genç ise Bitcoin’in istenildiğinde dolara çevrilebildiğini belirterek durumu şöyle özetliyor: “Adli olarak en çok şantaj olaylarıyla karşılaşıyorsunuz. Uyuşturucu, çocuk pornosu, terörle finansmanı ve silah ticareti yapılıyor. Bitcoin’i parfüm almak için de kullanabilirsiniz.”

Bitcoin’in dünya çapında çok yaygınlaştığını söyleyen Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger ise şunları anlatıyor: “İnternet üzerinden; uyuşturucu ve silah almak, kara para aklamak, kiralık katil tutmak için yalnız bitcoin yeterli değil. Bunların olduğu pazara da girmeniz lazım. Özel tarayıcıyla ‘deep web’e giriliyor. Dark web ise bunun bir parçası. Söz konusu suçların işlendiği bölüm dark web. Orada alıcı ve satıcı bir araya geliyor. Takibi engellemek için bitcoin kullanılıyor.

Daha çok uyuşturucu ticaretinde ve satışı yasak hormon tipi ilaçların getirilmesinde, maalesef çocuk pornografisi gibi alanlarda kullanılıyor. Mesela silahları parçalayarak gönderiyorlar. Çok büyük bir tehlike ve Türkiye’de de yaygınlaştı...”

DEEP WEB NEDİR?

‘Derin internet’ anlamına gelen deep web kullandığımız internetin karanlık ve derin kesimini ifade ediyor. Deep web’in internet ortamının % 80’ini oluşturduğu belirtiliyor. ‘Dark net’ ise her türlü yasadışı bilgiye, iletişime ve eyleme zemin hazırlayan bir yapı.

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