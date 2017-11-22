Şarkıcı ve oyuncu David Cassidy hayatını kaybetti

Yaptığı şarkılarla ve dizilerle 70'li yılların büyük starlarından David Cassidy, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Cassidy Florida'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Organ yetmezliği sebebiyle ölen Cassidy 70'li yıllarda gençlik idolüydü. Yaptığı şarkıların ardından oyunculuğa başlayan Cassidy aile dizilerinde rol aldı.



'The Partridge Family' isimli aile dizisinin yıldızı olan Cassidy, birkaç gün önce böbrek ve karaciğer yetmezliği sebebiyle Florida'da hastaneye kaldırılmıştı.



Cassidy'nin ölümünü ailesi basın açıklamasıyla duyurdu.

David Cassidy