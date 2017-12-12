Selin Ciğerci kimdir?

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Şu sıralar Diyarbekirsporlu Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci, kendisi gibi ilk olarak sosyal medya ile ünlenen Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olduğunu paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne seriyor.

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