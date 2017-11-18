Serena Williams'ın 3 buçuk milyon dolarlık gelinliği

Ünlü tenisçi Serena Williams (36) ile Alexis Ohania (34) Amerika, New Orleans'ta geçtiğimiz gün masal gibi bir düğünle evlendi. "Güzel ve Çirkin" temalı düğün hakkında en çok konuşulan detay ise Serena Williams'ın 3.5 milyon dolar değerindeki gelinliği oldu.

Güzelliğiyle olduğu kadar maliyetiyle de dikkat çeken özel tasarım gelinlik Alexander McQueen imzası taşıyor. Gelinlik markanın tasarımcısı Sarah Burton tarafından hazırlanmış. Straplez gelen, tül detaylı ve kemerli gelinliğin omuzları örten pelerini ise 14 karatlık mücevherlerle süslenmiş.

on Nov 17, 2017 at 5:27pm PST

Alexander McQueen'in modaevinden Sarah Burton, daha önce Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın da gelinliğini de tasarlamıştı.

NİKAHTAN SONRA İKİNCİ BİR GELİNLİK GİYDİ

Serena Williams nikahtan hemen sonra başka bir elbise giydi. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Donatella Versace, Serena Williams'ın nikah kıyıldıktan sonraki parti elbisesini hazırladı. İşlemeli ve tüy detaylı parti elbisesi, ince işçiliğiyle öne çıkıyor.

Öte yandan Alexis Ohania'nın damatlığı ise Armani imzasını taşırken Williams'ın nedimelerinin elbiselerini ise Galia Lahav tasarladı.

SERENA WILLIAMS VE ALEXIX OHAIA ÇİFTİ...

Williams ve Ohaia, 2015 yılında birlikte olmaya başlamışlar ve Aralık 2016'da nişanlandıklarını duyurmuşlardı. Çift, 1 Eylül tarihinde dünyaya gelen ilk çocukları Alexis Olympia'nın doğumundan 3 ay sonra ise dünyaevine girdiler.

Serena Williams

Serena Williamsın gelinliği

alexix Ohanian

serena williams gelinlik