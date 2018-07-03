HT Magazin'de yer alan habere göre, üçüncü kez Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Kolombiyalı şarkıcı, İstanbul’a oğullarıyla gelme fikrini değiştirdi. Dünyaca ünlü yıldız, 83 yaşındaki babası, 80 yaşındaki annesi ile abisini de yanında getirme kararı aldı.

Organizasyon ekibine haber yollayan Shakira, ailesiyle Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı’yı kapsayan tur ayarlanmasını talep etti. İstanbul’dan sonra Lübnan’da konser verecek olan şarkıcı, ailesiyle Lübnan’a geçecek.

Arda Turan, Shakira’nın futbolcu eşi, Barcelona’dan takım arkadaşı Gerard Pique’yi İstanbul’a davet etmişti. Yıldız futbolcunun formasını giydiği İspanya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesiyla Pique’nin gelişi için engel kalmadı.