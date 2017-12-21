Siemens’ten Gebze'ye 65 milyon Euro’luk yatırım

Siemens Türkiye’nin, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bulunan entegre üretim tesisleri bünyesinde kurduğu yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis’in katılımlarıyla bugün düzenlenen törenle açıldı.

Siemens Türkiye’nin büyüme stratejisi çerçevesinde GOSB’ta toplam 150 bin metrekare alan üzerine kurulan Entegre Üretim Tesisleri’nin yatırım tutarı, Faz II kapsamında gerçekleştirilen yeni fabrikayla birlikte 65 milyon Euro’ya ulaştı. Tesisler ülke ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon Euro katkıda bulunacak.

1000 kişiye istihdam

Doğrudan ve dolaylı olmak üzere 1.000 kişiye istihdam sağlayacak olan yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası’nda, kontaktör ve aksesuarları, aşırı akım rölesi, otomatik sigorta, otomatik şalter aksesuar ve aksam parçalarının üretimi yapılacak.

Siemens Türkiye, Gebze’deki Entegre Üretim Tesisleri ile 2018 yılında toplam 110 milyon Euro tutarında ihracat gerçekleştirecek.

Ar-Ge'de bölgesel merkez çağrısı

Törende yaptığı konuşmada Siemens Türkiye’nin yeni fabrikasının, Türk ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve her girişim bizim için bir değerdir, bir nimettir. Bugün açılışını yaptığımız fabrikanın, ileri teknoloji ile donatılmış olması bizler için ayrıca memnuniyet vericidir” dedi.

Siemens Türkiye’nin Ar-Ge’ye verdiği önemden duydukları memnuniyetin de altını çizen Bakan Faruk Özlü şunları söyledi:

“550 kişilik bir ekiple Ar-Ge çalışmaları yapan Siemens’i tebrik ediyorum. Biz, Hükümet ve Bakanlık olarak Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bugün itibariyle 762 Ar-Ge, 138 Tasarım Merkezi olmak üzere, toplam 900 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezine ulaşmış bulunuyoruz. Yakın bir zamanda, bininci Ar-Ge ve Tasarım Merkezimizin müjdesini de vereceğiz. Tüm şirketleri ve yatırımcıları; yönetim, üretim, servis, lojistik ve Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye’yi ‘Bölgesel Merkez’ olarak değerlendirmeye çağırıyorum.”

Gelecek dijital olacak

Siemens olarak Türkiye’deki köklerinin çok güçlü olduğunu ve kendilerini yerel bir şirket olarak gördüklerini belirten Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich, “Yerel bilgi ve birikimimiz, Türkiye’deki uzun süreli deneyimimiz ve küresel kaynaklarımızı aktarma yeteneğimiz sayesinde müşterilerimizi her zaman memnun edebiliyoruz. Gelecekte de Türkiye’deki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz,” dedi.

Bu geleceğin dijital olacağını vurgulayan Helmrich konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dijitalizasyon günlük hayatımızın bir parçası haline geldi ve hayatımızda büyük değişiklikler yarattı. Dijital dönüşüm aynı zamanda, rekabetçi yapılarını ve uzun süreli ekonomik güçlerini korumaları için şirketlere ve tüm ülkelere yeni, heyecan verici olasılıklar sunuyor. Gebze’deki Siemens Entegre Üretim Tesislerimizin sunduğu gelişmiş teknoloji, inovasyon odaklı çözüm ve uygulamalarla Türkiye’nin dijital gelişiminde öncü bir rol oynayacağına inanıyoruz. Siemens, şu anda olduğu gibi gelecekte de Türkiye’deki müşterilerimiz için güçlü ve güvenilir bir ortak, Türk toplumu için iyi bir kurumsal vatandaş ve çalışanlarımız için iyi, destekleyici bir işveren olmayı sürdürecek.”

Hüseyin Gelis: “Türkiye’de Türkiye için varız”

Yeni fabrika yatırımının, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişimi için yürütülen, kesintisiz çalışmaların sonuçlarından biri olduğunu belirten Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Siemens, Cumhuriyet Dönemi’ndeki ilk fabrikasını 1928’de Eskişehir’de açmıştı. Bugün ise burada, son teknolojiyle donatılmış yeni fabrikamızın açılışını gerçekleştirerek yolculuğumuzda çok önemli bir adım daha atıyoruz. 2020 vizyonumuz ile elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarına odaklanarak sanayimizin geleceğe hazırlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Faz II yatırımı olarak planladığımız yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikamızın üretim teknolojisi ve kapasitesi pazardan gelecek her türlü talebe en hızlı cevabı verecek şekilde tasarlandı. Dijitalizasyon kapsamında Gebze’de geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizle üretim süreçlerini iyileştiriyor, kurumlara avantaj sağlıyoruz.”

Siemens Türkiye’nin Ar-Ge yatırımlarının Türkiye ortalamasının iki katına ulaştığına da değinen Gelis, “2017’de 27 milyon Euro olarak gerçekleşen Ar-Ge yatırımlarımızı, 2018’de yüzde 25 oranında artırarak 34 milyon Euro’ya çıkaracağız. Bu yatırımları da özellikle Dijitalizasyon ve Endüstriyel Bulut teknolojilerine odaklayacağız. Ar-Ge alanında çalışan Türk araştırmacı ve mühendislerimizle yarının teknolojilerini bugünden, burada geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğümüz Kurumsal Teknoloji bölümümüz 50 kişiyle başladığı bu yolda, bugün 550 kişilik bir ekibe ulaştı. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerimizde, yüzde 35 kadın çalışan oranımızla ulusal ve uluslar arası ortalamaların üzerinde bir profil çiziyoruz. Bu oranı daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.