TFF 1. Lig'de şike depremi...

Gazişehir Gaziantep Kulübü, Gazişehir Gaziantep idarecisi Nizamettin Keremoğlu, Gaziantepsporlu Elyasa Süme, Manisasporlu futbolcu İsmail Haktan Odabaşı ve Karagümrüklü futbolcu Gökhan Sazdağı, Manisaspor - Şanlıurfaspor maçında 'müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiler.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Gazişehir Gaziantep 'müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle disipline sevk edildi. Hukuk Müşavirliği'nce 22.09.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOLKulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü idarecisi NİZAMETTİN KEREMOĞLU'nun 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu ABDULLAH ELYASA SÜME'nin 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖKHAN SAZDAĞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NELER YAŞANDI? GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI...

Geçen sezon TFF. 1. Lig’e veda eden Şanlıurfaspor'un başvurusuyla gündeme bomba gibi düşen şike iddiasıyla ilgili ortaya tape görüntüleri çıkmıştı. Söz konusu ‘tape’lerde futbolcular Elyasa Süme, Gökhan Sazdağı ve İsmail Odabaşı’nın Manisaspor - Gaziantep BŞB maçı için pazarlık yaptığı görüldü. Hatta gelişmeler üzerine Manisaspor Kulübü, İsmail Haktan Odabaşı’nı süresiz kadro dışı bırakmıştı.

TFF Etik Kurulu, ismi geçen oyuncular ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Şanlıurfaspor'un yenilgisi için şike ve teşvik anlaşması yapıldığı ileri sürülen pazarlıkla ilgili Gaziantepspor cephesi de Elyasa Süme’yi ihanet etmekle suçlamıştı.

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