Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyünde, 19 yaşındaki İbrahim B., yeni yılın ilk saatlerinde annesini ve babasını bıçakla ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen B. çiftinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kavak köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamaları sırasında içki içen İbrahim B., iddiaya göre, yeni yılın ilk saatlerinde eve gelerek, annesi Hüsne ve babası Nihat B. ile tartıştı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini göğsünden, babasını ise karın boşluğundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hüsne- Nihat B. çifti, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan anne ve baba, ameliyata alındı. B. çifti, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrası İbrahim B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan oğul İbrahim B.'nin 7 Haziran 2016 tarihinde, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan jandarma er Salih B.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.
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