Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Söke'nin Çeltikçi Mahallesi, Zekai Avcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle sokağa gelen Ali Rıza B. ile otomobille aynı sokağa giren Kazım Kızıltaş arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Ali Rıza B., tartışma sırasında otomobilden aldığı pompalı tüfekle Kızıltaş'ı başına ateş ederek vurdu. Ali Rıza B., sonrasında otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kazım Kızıltaş'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Kızıltaş'ı öldüren kişiyi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Ali Rıza B.'yi bir sokak ötede otomobilinde yakaladı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kazım Kızıltaş'ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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