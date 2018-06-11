Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlıyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Binali Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'ne özel bir araç ile geldi. Yıldırım'ı tünelde Didem Arslan karşıladı. Yıldırım klasik otomobil ile geldiği tünelde fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım, "400 yıl evvel Evliye Çelebi buradan geçerken Sabuncubeli solumuzda kaldı diye yazmış Seyahatnamesine" dedi.

KANDİL OPERASYONU

Başbakan Yıldırım Kandil Operasyonu'na dair, ''Başkalarının topraklarında gözümüz yok. Amacımız sınırlarımız dışında ülkemizi taciz eden terör örgütünü yok etmek. Bunu yurt içinde büyük oranda başardık. Kuzey Irak'tan sızmalar oluyor, onları da etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizim sınırlarımızın güneyinden gerek Irak'tan gerek güneyden bir tehdit olduğu sürece bizim orada varlığımız olacak. Bütün terör unsurları ortadan kaldırınca bizim orada olmamıza gerek yok. Orada siyasi otoritenin tam anlamıyla tesis edilmesiyle bizim işlerimiz de kolaylaşacak. Askerlerimiz orada, maliyeti var. Bir çok unsur var. Fırat'ın doğusunda YPG/PYD adıyla unsurlar var. Şuan da sıcak takip yakın takip Kuzey Irak'ta. Fırat'ın doğusunda yakın tehdit ortaya çıkarsa her türlü tedbiri alma hakkımız saklı. Öncelikle diplomasiyle muhataplarımız ile meseleyi çözmeyi deneyeceğiz.'' şeklinde konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER